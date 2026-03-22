Katarina Zavatska guanya el tercer Open Lexus del Tennis Sabadell

Poc més d'una hora ha necessitat Katarina Zavatksa per escriure el seu nom amb lletres d'or en l'historial de guanyadores de l'Open Lexus internacional del Tennis Sabadell. La ucraïnesa ha estat molt superior a la seva rival en la gran final, la grega Martha Matoula, i s'ha imposat en dos sets (3-6 i 0-6). Tot plegat com a cloenda d'una setmana de tennis de nivell en una tercera edició que ha tingut tots els ingredients. "Per mi avui és un dia especial perquè després de vuit anys de president i més de 45 com a directiu, aquest és l'últim acte que em toca encapçalar. Ho puc fer en un espectacle com el que hem viscut aquesta setmana, que ens va costar molt incorporar i que és l'escenari perfecte per a acomiadar-me. Els grans objectius eren promocionar l'esport femení i projectar la ciutat internacionalment i, penso, ho hem aconseguit. Ha estat una competició rodona perquè també ha acompanyat el temps", afirma August Serra.
El duel decisiu, entre Matoula i Zavatska, ha tingut poca història. Malgrat que la ucraïnesa arribava després d'una semifinal de més de tres hores, ha imposat el seu ritme alt de joc i dominant cada acció fins a la contundent victòria. I això que en l'inici els dos primers punts se'ls ha apuntat la grega que ha començat el partit amb un break i defensant la seva primera sacada. No obstant això, només ha estat un miratge. Els cinc punts posteriors, amb dues trencades del sac incloses, han estat per a la posterior guanyadora de l'Open que s'ha acabat enduent el primer set per 3-6.
En el segon, la dinàmica s'ha mantingut i no hi ha hagut color. Mitja hora de rellotge ha necessitat Zavatska per arribar al seu primer punt de partit, que no ha desaprofitat per solucionar la final per la via ràpida amb un 0-6 inapel·lable. "Vull felicitar Martha per la gran setmana que ha fet. He d'agrair també a l'organització del torneig perquè ha estat molt maco. Estic molt contenta de com ha anat", ha dit la ucraïnesa a la finalització del duel. "Estic contenta amb la setmana, però no amb el partit d'avui, lògicament. He de donar les gràcies al públic per venir i donar suport al nostre esport. L'organització ha estat molt bé. L'any passat ja vaig venir i va ser molt dur, per la meteorologia, i enguany ha estat tot fantàstic", afegeix la subcampiona Matoula, que fins i tot s'ha atrevit amb unes paraules en castellà.
Un balanç extraordinari d'una setmana de tennis internacional de nivell a les instal·lacions del Club Tennis Sabadell amb una final certament decantada cap a una banda, però que ha generat una gran expectació amb la grada de la pista central plena a vessar. "Hem d'agrair tots els patrocinadors que han fet possible aquest torneig. Estem intentant consolidar aquesta competició per a continuar sent un dels pocs clubs que organitza un torneig femení i masculí internacional", apunta el president Serra. "Un torneig d'aquestes característiques permet que Sabadell sigui en el mapa de l'esport i el tennis de primer nivell. Gràcies per fer-nos ser, durant tota la setmana, la ciutat del tennis", admet la regidora d'esports, Montse González.