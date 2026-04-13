El CN Sabadell guanya el Manresa i continua en zona 'play-off'

Important triomf del Club Natació que es manté tercer, però a la mateixa distància del seu principal perseguidor, el Ye Faky, que tampoc va fallar. El conjunt nedador es va imposar amb solvència al Manresa (5-10), de la zona baixa, que arribava al duel amb una dinàmica de quatre victòries seguides i amb el propòsit de certificar matemàticament la seva permanència. Els de Jordi Marín van estar més encertats, també per aprofitar les errades del rival, i van aconseguir els punts, clau a tres partits per finalitzar la lliga.
Els sabadellencs es van avançar en els primers compassos en una falta transformada per Aleix Molist. En l'anada i tornada d'un enfrontament frenètic, els locals van capgirar el marcador amb dianes d'Héctor Albadalejo i Roger Bermusell. Els nedadors, no obstant això, van reaccionar de meravella i van tornar-se a posar per davant abans del descans gràcies a Juanfran Hervás i Molist (2-3). A la represa, Alex Llamas va duplicar l'avantatge aprofitant la superioritat numèrica per doble groga a David Lozano i, després que David Mellado retallés, el mateix Llamas va distanciar els seus amb dos gols pràcticament consecutius (3-6).
Mellado, amb un bon moviment de pivot, i Xavi Santaella van tornar a ajustar el marcador amb el mínim avantatge visitant. Va perdonar l'empat el conjunt manresà i Marc Pérez, a l'altra banda de la pista, va castigar amb el 5-7. Van sortir de cinc els locals, però entre l'expulsió per doble groga d'Aaron Riera i la bona defensa sabadellenca no van ser capaços de retallar novament una distància que només es va ampliar a través de Luis García i un doblet d'Alex Carmona fins al contundent 5-10 definitiu. Manté la distància de tres punts el Club que s'assegura plaça per a la Copa del Rei de la pròxima temporada. Continua en play-off l'equip de Marín que la pròxima setmana rebrà el Futsal Ibi, de la zona mitjana.
Derrota contundent del FSSF
A la Segona Divisió femenina, d'altra banda, el FS Sabadell Femení no va tenir opcions en la seva visita l'Autoescola Linyola (7-1). Les locals, que ja guanyaven de cinc al descans, van imposar-se clarament en un duel en què Maria Recio va fer el gol de l'honor de les arlequinades. Tanca el seu Tourmalet el conjunt dirigit per Xavi Muñoz que es manté amb tres punts sobre la zona de descens abans d'un tram final decisiu a la categoria. La pròxima setmana rebran Les Glòries a Can Balsach, en un duel clau per acostar-se a la permanència quan resten només quatre jornades.