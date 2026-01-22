El SAFA presenta els seus equips en una jornada rodona

El club esportiu de l'Escola Sagrada Família (SAFA) va presentar els seus 24 equips d'enguany en una posada de llarg multitudinària al pavelló del carrer de Sallarès i Pla. L'entitat sabadellenca és una de les més representades al Consell Esportiu del Vallès Occidental amb nombrosa presència en vòlei, bàsquet i futbol sala. A més, en els últims temps continuen consolidant la línia federada amb una desena d'equips a la Federació Catalana de Futbol i un a la de Vòlei. L'alcaldessa Marta Farrés va assistir a l'acte acompanyada de la regidora d'esports Montse González i el directiu i representant del Vallès Occidental de la FCF, Albert Montull.
"És un honor poder acompanyar un any més a l’escola i al club en un dia tan especial com és la presentació dels equips. L’escola no s’acaba només amb les classes: l’esport forma part de l’itinerari personal de tothom. La forma en què treballeu i ensenyeu als vostres joves els valors de l’esport demostren la força del vostre projecte. Us animo a gaudir de l’esport. La vostra ciutat, Sabadell, us estima i us admira com a esportistes", afirma Farrés. "Animo al Futsal SAFA, a buscar conjuntament amb la Federació tot el suport que necessiteu. Aquesta entitat té uns valors que tots volem compartir. L’esport ha de ser formatiu, i és molt important a aquestes edats perquè a part de fer futbol, creem educació i conformem societat", afegeix Montull.
Els 276 esportistes del club van desfilar davant de l'atenta mirada dels nombrosos familiars que van omplir de gom a gom el pavelló, en un esdeveniment consolidat en la seva tercera edició. L'entitat compta amb set equips de vòlei, des d'iniciació fins als cadets (un d'ells federat), i dos de bàsquet. El pal de paller del projecte esportiu safista, no obstant això, és el futbol sala que enguany té cinc equips al Consell Esporitu i deu federats: un benjamí, dos alevins, dos infantils, dos cadets, un juvenil i dos sèniors. És la temporada amb més representació a la FCF des de la creació del club, el 2009. Recentment, el club ha anunciat la constitució d’una Nova Junta Directiva que "busca consolidar el projecte i aportar valor a l’esport sabadellenc amb la creació d’esdeveniments esportius i el desenvolupament d’una estratègia de màrqueting com a eix central", segons afirmen des de l'entitat.
La jornada va ser especialment rodona, amb un tancament de luxe. Després de la presentació, el primer equip de futbol sala va disputar un duel directe a la zona alta del grup 2 de Segona Catalana davant del Fènix, amb triomf local per 7-3. Marc Guerrero, per partida doble, Jaume Figueras, Dani Cabacas, Jordi Guarch, Jan Piñol i Jordi Estop van ser els golejadors en la victòria que situa el Futsal SAFA en la segona posició de la taula, en zona d'ascens, després d'haver perdut la categoria la temporada passada.