Sabadell es converteix en l'epicentre de l'handbol platja amb la primera jornada del Tour Catalunya

La prova, que es disputa a les instal·lacions de l'OAR Gràcia, és també classificatòria per a l'Arena 1000 de Galícia

Aquest cap de setmana, les instal·lacions del carrer Boccaccio de l’OAR Gràcia de Sabadell seran l’epicentre del millor handbol platja del país amb la jornada inaugural de la setena edició del prestigiós Tour Catalunya.

Amb més de 70 equips inscrits i la participació de més de 700 jugadores i jugadors d’arreu del territori, l’esdeveniment reunirà els millors equips de Catalunya amb categories des d’alevins fins a sèniors, oferint un espectacle esportiu de gran nivell i fomentant el creixement d’aquest apassionant esport a la comunitat. El torneig, a més, serà classificatori per a l'Arena 1000, que es disputarà el juliol a Galícia.

Els enfrontaments es disputaran el dissabte durant tot el dia, començant a les 9 del matí i acabant dotze hores més tard, a les 21 h. El diumenge serà el torn dels partits decisius, amb les eliminatòries i les finals durant tota la tarda en les diferents categories, amb la gran cloenda a partir de les 20:20 amb les dues finals sèniors.

El torneig no només promou la competició, sinó que també reforça l’esperit esportiu, consolidant-se com una cita imprescindible dins del calendari de l’handbol platja a Catalunya. L’organització "convida tots els aficionats a gaudir de dos dies d’emoció, talent i passió per l’handbol platja, amb partits vibrants i un ambient festiu que farà de Sabadell l’epicentre de l’esport català".