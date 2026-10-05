L'Astralpool CN Sabadell masculí debuta a la Champions amb una visita al campió montenegrí

Els jugadors de l'equip masculí de l'Astralpool CN Sabadell viatgen aquest dilluns a la tarda cap a Montenegro. A Herceg Novi debutaran a la Champions aquesta temporada els d'Albert Español, demà dimarts a les 18:30 h davant del Jadran HN. Després de superar la fase prèvia amb les victòries davant de l'A-Polo i el Budva-Budvanska i la derrota contra el Brescia, ara comença la fase de grups en què els sabadellencs buscaran una de les dues places per al top-8. "És un grup maco perquè pot passar qualsevol cosa", assegura el capità Edu Lorrio.
El Club competirà en el grup A, juntament amb l'Olympiacos, el Waspo Hannover i el seu primer rival el Jadran HN. "Segurament, per plantilla i aspiracions, l'Olympiacos té l'etiqueta de favorit, però els altres tres estem força igualats. Serà clau no deixar escapar punts de casa i, fora, intentar sumar el màxim possible, començant per aquest primer partit", analitza. Precisament l'estrena, de fet, pot marcar les aspiracions dels sabadellencs davant del campió montenegrí. "Ells són molt forts a casa, sortiran a mort i amb l'ambició de guanyar-nos. Són molt intensos i saben perfectament a què juguen. Això els fa una mica previsibles, però ho saben fer molt bé i serà molt complicat", apunta.
Tot plegat encara en el procés d'aclimatació de l'equip des de l'arribada d'Albert Español a la banqueta. "L'adaptació és progressiva perquè la forma de treballar i els conceptes són força diferents. Els que hem viscut tot el cicle ho estem notant, però penso que hem començat bé i estem en una bona dinàmica de feina", reconeix Lorrio. Fins ara, l'Astralpool ha guanyat tots els partits que ha disputat menys la final de la Copa Catalunya contra l'Atlètic Barceloneta i el primer partit de la prèvia davant del Brescia, tots dos, a més, resolts per un gol. "Hem de treure el màxim rendiment sense pensar si serem millors d'aquí a un mes. Les victòries ens ajuden molt en aquest procés", admet.
Aquest cap de setmana van guanyar amb comoditat el CN Rubí (8-22) a la lliga, en què compten els seus partits per victòries. La plantilla manté el bloc, amb algunes baixes i dues incorporacions: les dels internacionals Fran Valera, que torna al club precisament després del seu pas pel Jadran, i Miguel de Toro, que ve del Ferencvaros. "Ens coneixem tots i crec que això és clau per treure el millor rendiment en poc temps. Hem incorporat dues peces consolidades que s'han aclimatat molt fàcilment. Tenim una plantilla cursa i això crec que pot condicionar, però sabem que quan estem tots som un equip molt difícil de batre", diu el capità. Un primer test de nivell per començar la màxima competició continental amb bon peu.