L'Astralpool i el KEIO CN Sabadell obren la lliga amb dues plàcides victòries

En marxa la Divisió d'Honor masculina i femenina de waterpolo. En clau sabadellenca, el debut en la 25-26 va ser molt plàcid davant de rivals clarament inferiors. El KEIO va obrir la competició domèstica a Can Llong, imposant-se al CN Echeyde per 15-6. Els canaris van obrir el marcador i van anar per davant en el 0-1 i l'1-2, però Sergi Cabanas i Martin Famera van capgirar la dinàmica per a assolir un avantatge que ja no van deixar escapar fins al final del duel.
Rafa Vergara i Famera van tancar el primer parcial amb dos gols de diferència (5-3). Al segon quart, van obrir escletxa els de Quim Colet tot i que encara no van ser capaços de trencar el partit amb dianes de Tiago Carrió i Òscar Asensio per al 7-3 al descans. A la represa sí que va sentenciar del tot el triomf el Club Natació, que va signar un parcial definitiu amb gols de Kosta Averka, Nace Stromajer, Famera i Pep Bonet (5-0). En l'últim període, sense res en joc, Averka, Bonet i Cabanas van tancar el marcador fins al definitiu 15-6. El dimecres, els sabadellencs arrencaran el seu camí a la Champions rebent l'Atlètic Barceloneta a Can Llong.
D'altra banda, en la primera jornada de la lliga femenina, l'Astralpool no va donar opcions al Mediterrani a la Josep Vallès (5-18). En un partit en què les cinc jugadores estrangeres van poder participar per primer cop, les de David Palma van sortir amb les idees clares. Ona Jurado va inaugurar el marcador i, després de la igualada local, Tara Prentice i, de nou, Jurado van tancar el primer parcial amb l'1-3.
Al segon, un 0-6 de sortida va deixar el duel decidit molt d'hora. Paula Crespí, dues dianes d'Athina Giannopilou, Natasa Rybanska, Daniela Moreno i Paula Carrasco van fer els gols en aquest tram. Va buscar la reacció l'equip del barri de Sants, però Prentice va fer anotar dues vegades més per posar el 3-11 al descans. Helena Dalmases es va unir a la festa en la segona meitat del duel i també Giannopoulou, Crespí o una inspirada Jurado, quatre gols, van anotar fins a tancar el duel amb el 5-18. Bona posada en escena de les sabadellenques a la lliga després del títol de Supercopa de diumenge passat.