Jaël Bestué triomfa en un Míting Internacional a Sabadell sense rècords

La Pista Coberta - Carme Valero de Sabadell s'ha vestit de gala un any més amb la celebració de l'onzè Míting Internacional de Catalunya amb gairebé un centenar i mig d'atletes. Malgrat que la participació ha baixat respecte a anteriors edicions, el nivell d'atletisme ha tornat a ser molt elevat davant d'unes graderies que han presentat un bon aspecte durant tota la jornada que s'ha allargat fins a les tres hores d'esport d'alt rendiment a la ciutat.
Com ja és habitual, la velocitat i el mig fons han estat els grans protagonistes de la tarda a la pista coberta. Els 60 metres llisos han estat els encarregats de tancar els guanyadors i han portat també un dels moments de la competició amb una espectacular remuntada en els últims vint metres de Jaël Bestué, una de les habituals de la competició, i que ha travessat en un temps de 7.27, fregant el seu rècord del Míting (7.24). La veneçolana Nediam Vargas (7.38) i la catalana Ericka Maseras (7.39) han estat segona i tercera, respectivament. A la categoria masculina, el marroquí Yassine Hssine ha guanyat amb un temps de 6.70, per davant de l'espanyol Oussama Ouassou (6.81) i Albert Romero (6.82).
En els 60 tanques, l'únic representant de la Joventut Atlètica, el sabadellenc Roger Martínez, ha estat quart de la seva sèrie amb 8:09 i, després, en la final B ha aconseguit el segon lloc rebaixant a 8:01 el seu temps. El guanyador de la prova ha estat el basc Gonzalo Sabin Lamborena (7.83), seguit del filipí John Cabang (7.86) i el jamaicà Giano Roberts (7.88). A la prova femenina, una altra basca, Claudia Villalante s'ha imposat (8.22) per mil·lèsimes a l'americana Alexandra Webster. La portuguesa Melissa Sereno ha estat tercera (8.23).
Als 400, domini romanès. Sorin Alexandru Voinea ha estat el gran dominador amb un temps de 46.88. El seu compatriota Mario Alexandru Dobrescu ha finalitzat segon amb 48.01. El podi l'ha completat el marroquí Hamza Dair (48.07). En el femení, la portuguesa Sofia Lavreshina, amb 52.42, ha estat la primera a travessar la meta, imposant-se amb claredat a la final B de la prova, seguida de l'eslovena Anita Horvath, amb 53.29, i de la txeca Tereza Petrzilkova (53.48).
El turc Omer Faruk s'ha imposat en els 800 m gràcies a un segon tram de cursa immaculat que ha coronat amb un temps d'1:47.53. Per darrere, el català d'origen cubà Eric Guzmán (1:47.89) ha estat segon mentre que l'eslovè Jan Jan Vukovic (1:47.89) ha finalitzat en tercer lloc en un final molt igualat també amb el quart, el britànic Alex Boterill (1:47.90). Entre tots tres només hi ha hagut una centèsima de diferència. Pel que fa a la femenina dels 800, la txeca Kimberley Ficenec, amb una última volta molt ràpida, ha aconseguit la primera posició amb 2:03.01. L'ha seguit la grega Georgia Maria Despollari amb 2:03.10. Totes dues han aconseguit passar poc abans de l'última corba a una de les grans figures catalanes del Míting, Marta Mitjans, tercera amb 2:03.74.
Als 1.500, el domini sí que ha estat dels atletes estatals. En el masculí, de fet, el podi ha estat completament espanyol. El granadí i campió europeu sub-23, Ignacio Fontes, s'ha imposat amb un temps de 3:39.30 després d'una última recta decisiva amb una lluita frec a frec amb el guipuscoà Martín Segurola (3:39.38). El tercer lloc ha estat per al jove Ronaldo Olivo (3:40.25). En la femenina, ràpidament s'han destacat dues de les corredores, però qui ha posat una marxa més per acabar guanyant amb solvència ha estat la vilafranquina d'origen marroquí Naima Ait Alibou, amb un temps de 4:12.73. Lluny s'ha quedat la irlandesa Eimear Maher, amb 4:18.67, i la italiana Valeria Minati, amb 4:19.67.
En els concursos, que aquest any només han estat dos, el valencià Marcos Ruiz s'ha proclamat guanyador en el triple salt amb una marca de 16.21 assolida en el quart intent després de tres nuls. Per darrere, a només dos centímetres, s'ha quedat el jove armeni Gor Hovakimyan (16.19). El podi l'ha tancat l'italià Lorenzo Bruno (15.98). Al salt de longitud, la ucraïnesa Iryna Budzynska s'ha imposat amb un tercer intent de 6.33. El segon lloc ha estat de la valenciana Evelyn Yanley Awotwi (6.19) i el tercer per a la madrilenya Laura Martínez (6.00). Un balanç positiu d'un esdeveniment més que consolidat i que continua situant Sabadell en el mapa de l'atletisme internacional.