Neix la Volta la Llana del Motor Club Sabadell

El pròxim dissabte 5 de juliol, el Motor Club Sabadell (MCS) celebra la primera edició de la “Volta la Llana”, una nova proposta pensada per a vehicles clàssics, pre-clàssics fins a l’any 2000 i vehicles d’interès, tant cotxes com motos. Aquesta trobada combinarà conducció, descoberta i germanor en un format innovador: una ruta secreta que es desvetllarà tram a tram.

Amb sortida al Pàrquing del Parc Catalunya de Sabadell, i amb un horari de 10.00 h a 17.00 h, l’esdeveniment aposta per recórrer carreteres secundàries, parant en indrets sorprenents i paisatges de gran bellesa, sempre amb l’esperit de compartir la passió pel motor. Un dels punts destacats del recorregut serà l’aturada en un restaurant, on els participants podran gaudir d’un dinar complet.

Les inscripcions estaran obertes fins al 29 de juny a través del web oficial www.motorclubsabadell.com, amb un preu de 95 € per vehicle inscrit. Aquest import inclou el dossier d’itinerari (tram a tram), un menú, obsequis i la participació en un sorteig de material relacionat amb el món del motor. Amb el lema “Només saps on comences i on acabaràs”, la Volta la Llana neix amb l’objectiu d’oferir una experiència única, fàcil i agradable, pensada tant per a aficionats com per a col·leccionistes que volen redescobrir el plaer de conduir els seus vehicles.