L'OAR femení tanca la temporada somniada guanyant la Copa Catalana

El conjunt gracienc es va quedar a les portes d'un doblet històric al pavelló de Can Vidalet a Esplugues. La jornada va començar de forma immillorable amb un agònic i ajustat triomf de l'equip femení per 26-27 en el derbi vallesà davant del Sant Quirze. No obstant això, hores després, el masculí no va poder arrodonir la tarda amb una derrota davant del Bordils (33-30).

El triomf de les gracienques també va servir per tancar, ara sí, l'etapa de Carol Carmona al capdavant de l'equip de la millor manera possible. Al Baix Llobregat, les blanc-i-verdes es van haver de refer d'un inici dubitatiu. Una sortida en tromba de les santquirzenques va situar un 4-1 en els primers compassos. L'OAR va respondre amb un 0-4, capgirant la dinàmica i iniciant un tram de petits avantatges a banda i banda. La màxima distància fins al descans va ser de dos gols per als dos equips fins al 12-13 gracienc al pas per vestidors.

A la represa, l'OAR va accelerar i es va començar a distanciar, arribant fins i tot al +4 amb el 15-19 i el 16-20. Es va refer el rival i va tornar a ajustar el marcador amb petits parcials fins al 24-25 i, poc després, el 25-26 a poc més de dos minuts per al final. Ohiane Iriarte va tornar a posar els dos gols de marge i malgrat que el Sant Quirze va tornar a ajustar el resultat, les gracienques van certificar el triomf i el títol per tancar una temporada històrica.

El masculí, per la seva banda, es va quedar a tocar. Després d'una temporada força irregular i agredolça, els de Pere Ayats van afrontar la competició amb una plantilla força jove, inclosa la final. No obstant això, van ser capaços de competir fins al final i no van permetre al Bordils agafar una distància definitiva fins als últims instants.

El conjunt gironí va manar des de l'inici i ràpidament va agafar un avantatge de dos o tres gols que va anar mantenint amb el pas dels minuts. Passat l'equador fins i tot van ser capaços de distanciar-se a cinc gols. No obstant això, els graciencs van reaccionar abans que es trenqués el partit fins al 20-16 al descans. A la represa, un parcial de 0-3 dels blanc-i-verds ho va ajustar tot, però ràpidament va reaccionar el Bordils que es va arribar a escapar de sis gols (26-20). Al tram final, alguns petits parcials de l'OAR van donar emoció fins al final tot i que el triomf finalment es va escapar amb la sentència definitiva a dos minuts pel final amb el 32-28. Finalment, el marcador va reflectir un ajustat 33-30 que deixa els d'Ayats com a subcampions de la competició.