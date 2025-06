FOTOS | Handbol platja d’alt nivell a les instal·lacions de l’OAR Gràcia

Arriba l’estiu i la calor i això també es veu reflectit en els esports que finalitzen les seves competicions. El que és un final per algunes disciplines, paradoxalment es converteix en un inici per a d’altres com és el cas de l’handbol platja. Les instal·lacions de carrer de Boccaccio, de l’OAR Gràcia es van vestir de gala durant tot el cap de setmana per rebre la primera jornada del Tour Catalunya, amb la participació de més de 700 jugadors i jugadores d’una setantena d’equips. A més, en franges des d’edat alevina fins als sèniors. Dues jornades d’un gran nivell d’handbol platja i que van servir per situar Sabadell en el mapa d’aquest esport d’estiu, encara desconegut i en creixement.

En la categoria sènior masculina, el Mubak BHB va ser el flamant campió, després de superar l’Spit Arhs Team en la gran final. L’equip local, l’OAR, va ser tercer superant el Bay Bandits en la final de consolació. Pel que fa a la categoria femenina, les jugadores del Bay Bandits es van coronar després de vèncer el BMP Sese en el duel decisiu pel títol. Al partit pel tercer lloc, l’Aston Biar Rosa es va imposar a l’OAR Gràcia. En la resta de tornejos, Mubak i Llorens Pepperonis, per partida doble cadascun, BMP Sese i Aston Biar van ser els guanyadors en les categories formatives.

FOTOS: DAVID CHAO