Els nedadors del CN Sabadell busquen la mínima pel Mundial als Trials de Palma

El Mundial de Singapur del pròxim juliol és el gran objectiu en l'horitzó dels participants en l'Open Trials que es disputa de l'11 al 15 de juny a les piscines de Son Hugo, a Palma (Mallorca). Amb els resultats de les proves, la RFEN configurarà l'equip espanyol per a la cita a terres asiàtiques. Catorze nedadors del CN Sabadell seran a les Illes buscant precisament aquestes marques que els puguin ajudar a fer el salt a la competició internacional més important de la temporada. Un dels que, si no passa res estrany, serà fix en la convocatòria espanyola és Sergio de Celis, qui liderarà l'equip sabadellenc a la seva terra. "Les sensacions són molt bones. Ha estat una temporada complicada perquè he tingut algunes aturades i poca continuïtat. La prioritat era estar al 100% pels Trials i ho he aconseguit", admet.

De Celis buscarà superar la marca en la seva especialitat, l'hectòmetre. "El primer és fer la mínima, que està en 48.1, però l'objectiu és poder fer 47. Em noto fort. Ja l'estiu passat, als Jocs, vaig tenir la sensació que en una final hauria rebaixat els 47, però no vaig tenir l'oportunitat. Ara estic molt motivat de poder-ho aconseguir", assegura. El balear es troba en un punt de maduresa que el farà arribar a la cita de Singapur en un gran estat i amb la motivació al màxim. "Encara em queda molt per millorar, però també he crescut molt en la majoria dels aspectes. Normalment, creixo més a les competicions internacionals, però si faig 47 a Palma, ja seria una passa important per arribar amb confiança al Mundial i poder lluitar per l'objectiu que és arribar a la final".

Abans, però, toca fer els deures a l'Open de Palma. "Està sortint gent molt ràpida i crec que això també m'ajuda a continuar millorant. Després d'un any olímpic costa tornar a començar i realment em va bé que augmenti la competitivitat per poder donar el màxim a cada prova", analitza. També seran a terres balears representant el Natació Sabadell: Alex Castejón, Alex Jiménez, Alexandre Comas, Arnau Pifarré, Diego Mira, Eudald Tarrats, Ferran Julià, Marcos Sánchez, Pablo Nevado, Carlota Colomer, Mar Garmendia, Natalia Muñoz i Teresa Hernández.

Qui no estarà a la cita, en canvi, és un dels homes del moment de la natació estatal, Carles Coll. Segons ha avançat LaVanguardia, tot apunta que el tarragoní serà baixa d'última hora per l'endarreriment d'un visat per continuar vivint als Estats Units. Coll, que ja ha estat els últims anys a la universitat de Virginia Tech, ha finalitzat la seva carrera i ara ha demanat un visat OPT (Optional Practical Training), per estar treballant o fent pràctiques durant 12 o 24 mesos més al país nord-americà. Malauradament, encara no li han concedit i si marxa, el perdrà. Si no hi ha un gir radical, l'actual campió del món de 200 braça en piscina curta no podrà fer les proves classificatòries de la RFEN per al Mundial. No obstant això, si ningú baixa dels 2:10.25 que va fer Coll al Tyr Pro Swim Series de Sacramento, hauria de ser un dels escollits per l'organisme federatiu.