Queralt Castellet es penja el bronze als X Games

La medalla que li faltava. Queralt Castellet ha tornat a brillar amb llum pròpia en els X Games 2026 i s’ha penjat el bronze a Aspen (Colorado) amb una gran primera baixada a la final de superpipe. D’aquesta manera, la rider sabadellenca ja té tots els metalls de la prestigiosa competició després de l’or del 2020 i les plates del 2019 i el 2022. En la seva última participació havia estat cinquena.
Enguany, no obstant això, ja ha demostrat les seves intencions i estat de forma amb una primera baixada en què ha sumat 88.33 punts. Havia sortit la tercera, en ordre, la sabadellenca que s’ha posat al capdavant de la classificació després de completar-se la primera ronda. En la segona, Castellet ha patit alguna esllavissada, sense arribar a caure, i no ha pogut apropar-se a la seva marca (34.33). Ningú no l’ha superat fins que han arribat les dues últimes competidores. Les japoneses Rise Kudo, amb 92.00 (que en la tercera ha millorat a 92.66) i la Sara Shimizu, que ha fet 95.33 i s’ha proclamat campiona de la categoria, han sumat una puntuació més alta que la sabadellenca.
En el tercer intent, Castellet ha repetit el 88.33 de la primera ronda, malgrat que podria haver rebut una millor puntuació. Les caigudes de les principals rivals en la darrera baixada, les també japoneses Sena Tomita (83.00) i Soranna Ohashi (81.00) i la suïssa Isabelle Loetscher (72.00), han mantingut les puntuacions i han confirmat el podi de Castellet a tot just dues setmanes de l’inici dels seus sisens Jocs Olímpics d’hivern, a Milano - Cortina d’Ampezzo. Arribarà amb optimisme Castellet que defensarà la plata de Pequín 2022.