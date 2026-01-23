De l’aigua a les xarxes: la vida d'una 'influencer' hongaresa a Sabadell

La Lily Csonka és una viatgera incansable. Una jove emprenedora que vol conèixer altres cultures i idiomes gràcies a la seva gran passió: la natació. Hongaresa de naixement, ha viscut a Dinamarca, Holanda i ara, resideix a Sant Quirze del Vallès, perquè el seu camp base és el CN Sabadell. "El 2024 vaig començar el meu capítol espanyol a Jerez de la Frontera com a voluntària, i allà em vaig adonar que volia quedar-me al país. Vaig decidir venir a Catalunya perquè aquí hi ha un nivell molt alt i sabia que tindria oportunitats", relata Csonska, que es va instal·lar al Vallès a l'octubre.
Però, a què es dedica exactament la Lily? Apassionada de l'aigua des que té ús de raó, recorda els estius a Turquia i Itàlia quan no volia sortir de la piscina. El seu objectiu és donar visibilitat als esports aquàtics de manera "divertida i accessible", tot i que ella mai ha estat nedadora professional. Una idea que va prendre forma quan va obrir el perfil "The_Swimfluencer" a les xarxes socials. Aquest projecte li ha permès treballar amb clubs i federacions per mostrar l'altra cara de la competició, la més humana.
L'aposta està donant els seus fruits, perquè amb només 24 anys ja ha pogut col·laborar amb l''European Aquatics' i crea contingut mà a mà amb el CNS. "Vaig contactar amb molts equips de la zona i el Sabadell va ser l'únic que em va contestar. M'han ajudat molt a integrar-me, sobretot l'Ernest. M'he fet amiga d'una socorrista i les noies de la cafeteria són molt simpàtiques". Casualitats de la vida, fa uns anys va coincidir a una trobada amb el Carles Coll, campió d'Europa i del món, i ell li va regalar un casquet de record. Actualment, comparteixen colors sabadellencs!
"La natació és molt més que un esport per a mi, em sento connectada i tranquil·la. Vaig començar com a voluntària en competicions amb només setze anys, més tard en l’organització, però vaig entendre que el que realment m’agradava era comunicar", assegura la jove que té la teoria que si només es parla de resultats, marques i classificacions, les persones que no formen part d'aquest món no acaben d'entendre com funciona. "Sempre m’ha agradat parlar amb tothom, fer entrevistes i explicar històries, per això profunditzo en la personalitat dels nedadors". Aquesta és la seva part preferida com a 'influencer', però sap, que també li toca editar i passar moltes hores davant de la pantalla encara que no li agradi tant.
Amb tot, la vida d'una nòmada d'esperit no sempre és senzilla. "Viure lluny de la família és una experiència que et fa créixer molt, tot i que a vegades és difícil. Quan vius sola en un altre país, has d’aprendre a espavilar-te en tot. De fet, només arribar, em van robar el patinet", relata resignada. Sobre l'idioma, la seva mare li va ensenyar italià i això l'ha ajudat a aprendre el castellà. Explica que va començar de forma autodidàctica a casa perquè li semblava útil i el va perfeccionar en la seva estada a Andalusia. Admet, però, que "el català l'entén però encara li costa parlar-lo".
En aquests mesos, la creadora ja ha pogut fer turisme per Barcelona i visitar diverses piscines del territori. "Aquí la gent és més oberta i alegre, potser pel clima o per la cultura. M’encanta poder nedar a l’aire lliure fins i tot a l’hivern". Cert és que és feliç a Catalunya, però no li agrada lligar-se a res. "No tinc un lloc fix, vaig allà on apareixen les oportunitats. M’agrada viatjar, mudar-me i experimentar, això em fa sentir lliure", afirma convençuda. Això sí, vagi on vagi la Lily, la natació no deixarà mai d'acompanyar-la.