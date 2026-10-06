Se li resisteixen els primers punts al FS Sabadell Femení

Inici complicat per al FS Sabadell Femení a Segona Nacional. L'exigent calendari en les primeres jornades per a les arlequinades ha passat factura i, després de tres partits, encara no han pogut estrenar el caseller de punts. Amb un equip rejovenit, les de Xavi Muñoz van perdre aquest dissabte en el duel comarcal davant del Ripollet (6-3). Fins ara, tot i les dificultats, han competit bé en tots els partits, però no han trobat el punt de sort necessari per puntuar.
I això que, al duel del cap de setmana, es van avançar molt d'hora. Sara Mestre va posar en avantatge a les sabadellenques en el primer minut de joc. No obstant això, les ripolletenques van reaccionar i abans de l'equador del primer temps ja havien capgirat el marcador a través de María del Rocío Serrano i d'Àneu Isern. En l'intercanvi de cops, el FS Sabadell va tornar a treure el cap i, poc després, Paula Raya va igualar.
Fins i tot es va arribar a posar per davant en el marcador de nou el conjunt sabadellenc amb un gol en pròpia de Paula Pozo, però abans del descans les locals van mostrar la seva fortalesa amb dos cops, a posteriori, mortals. Serrano va tornar a igualar i, al límit del temps, Marina Flor va posar el 4-3. Al segon temps, tot i els intents de les arlequinades, el Ripollet va assegurar el seu triomf amb dos gols més de Serrano i Isern.
El FS Sabadell Femení se situa a la part baixa de la classificació, en zona de descens, i es manté com un dels quatre equips que encara no han puntuat aquesta temporada. El pròxim enfrontament serà a casa, després dels dos desplaçaments consecutius, davant del CD San Pablo Ibiza, que suma sis punts en tres jornades. Arribarà el primer triomf de la temporada per a les arlequinades en el quart intent?
Debut a la Copa del CN Sabadell
D'altra banda, a Segona B, el Club Natació va veure com li suspenien a última hora el duel que havia de jugar davant del Futsal Ibi al pavelló del Nord per l'alerta meteorològica. Els nedadors hauran d'esperar, com a mínim, una setmana més per a aconseguir el seu primer triomf de la temporada a la lliga. Abans, no obstant això, debutaran a la Copa del Rei. Aquest dimarts, el conjunt dirigit per Arnau Casabon disputa l'eliminatòria prèvia de la competició del CFS La Unión, a Santa Coloma.