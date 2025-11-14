La selecció femenina de Filipines es prepara per al Mundial de futbol sala a Sabadell

Sabadell es va convertir la setmana passada en el lloc de concentració i preparació de la selecció filipina per al primer Mundial femení de futbol sala, que arrenca la pròxima setmana. L'amfitrió serà precisament el conjunt asiàtic que ha configurat una selecció d'excepció per a la competició. "Moltes de les jugadores venen del futbol. N'hi ha algunes de natives, però altres que són d'Austràlia, Canadà o els Estats Units i tenen familiars de les Filipines", explica l'Andy, membre d'Stage Deportivo, l'empresa encarregada d'organitzar l'estada.
Aquesta experiència va ser possible gràcies a la vinculació de l'entrenador del combinat filipí amb Catalunya i, especialment, el Vallès. El tècnic Rafa Merino, de Rubí, va posar-se en contacte amb l'agència per poder tenir partits de nivell en el camí fins a la cita internacional. Van estar més de deu dies a Sabadell, amb entrenaments matí i tarda a les naus del Club Natació i fins a quatre partits que van anar in crescendo pel que fa al nivell. Van començar golejant l'Àtico (1-6), de Primera Catalana, després es van imposar al FS Sabadell Femení (0-4), de Segona Nacional, en el segon duel a la ciutat.
Sense sortir del Vallès van caure a la pista del Lainco Rubí (3-1), també de la categoria de plata, i finalment van tancar l'estada amb un viatge a Madrid per a enfrontar-se a la selecció espanyola, amb derrota clara per 7-1. "Pràcticament, era com començar de zero i la millora ha estat evident. Ja ho vam plantejar d'aquesta manera perquè anés creixent el nivell fins a acabar contra Espanya, que també estarà al Mundial", diu.
El torneig arrencarà el 21 de desembre i acabarà el 7 de desembre. L'equip filipí, al grup A com a amfitrió, arrencarà la seva participació el pròxim divendres davant de Polònia. Després s'enfrontarà al Marroc el dilluns 24 i tancarà la fase contra l'Argentina el dijous 27. Tot just és una primera experiència per a una selecció jove que vol donar les seves primeres passes en el futbol sala internacional amb Sabadell com a punt de partida.