31 FAM i Triquell coincidiran a les festes de la Mercè de Barcelona

La programació de la Mercè desplegarà un centenar de concerts en 14 espais. Hi representació sabadellenca perquè hi actuarà el grup de música urbana sabadellenc 31 FAM (dissabte 27 setembre, 23.15 h a l’Escenari Europa FM).
31 FAM hi presentarà el seu primer disc conceptual. La formació imagina que els membres del grup són els responsables de la seva pròpia emissora de ràdio, R31. Cada integrant del projecte assumirà un paper diferent i crearà una narrativa original i divertida. La presentadora d’aquest món fictici serà la creadora de continguts audiovisuals, influenciadora, col·laboradora i presentadora Juliana Canet. Mitjançant un seguit de càpsules de vídeo, el públic descobrirà el funcionament de la ràdio i la implicació de cada membre en el seu dia a dia. Serà una combinació de pop, trap, rumba catalana, reggaeton i sons urbans.
A la Mercè, també hi serà el músic de Sant Quirze Triquell, qui presentarà el seu nou àlbum, Paco Deluxe (divendres 26 setembre, a partir de les 01.30 h, Escenari RAC105). La seva sonoritat evoca textures gòtiques i post-punk, combinades amb sintetitzadors i estructures de pop-rock alternatiu.
Curiosament, els dos artistes van coincidir el passat cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic. Triquell hi va actuar ahir divendres i 31 FAM ho va fer dissabte a les 21.45 h.