Quins grups locals actuaran a la 7a edició del cicle musical Sonen?

El 7è cicle musical Sonen ja té cartell. Seran 7 concerts que es duran a terme a l’auditori de l’Acadèmia de Belles Arts entre el 27 de setembre i el 13 de desembre.
Els grups programats són Ksurulaina, el 27 de setembre; Versus Vibra, 18 d’octubre; Otta, el 25 d’octubre; Alea, el 8 de novembre; Enric Ez, el 22 de novembre; Direwood Band, el 29 de novembre; i Pol Cruell, el 13 de desembre.
El cicle de música aposta per grups locals, la majoria dels quals tot just arrenquen en el món de la música i tenen ganes d’ensenyar a la ciutat els seus projectes. Ara bé, també hi ha artistes consolidats, com el baixista Pol Cruells, qui forma part de la banda d’Els Amics de les Arts i l’any passat va publicar el disc Planeta Miret.
L’entrada general té un cost de 10 euros, 8 en el cas dels socis de l’Acadèmia de Belles Arts. Tots els concerts estan programats per a les 22 h.
El cicle musical sempre té en el seu record el músic sabadellenc Josep Maria Llongueras, Llongue, a qui se li dediquen, en part, les edicions després de la seva mort el 2023. Es va incorporar a la segona edició del cicle i va personalitzar-lo. S’encarregava de la programació.