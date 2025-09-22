Els dies de felicitat cubana de Lorca, a la nova programació del CineClub Sabadell

El Cineclub de Sabadell torna a combinar clàssics i novetats en una programació que, d’octubre a desembre, inclou una dotzena de projeccions els dijous al cinema Imperial –algunes amb sessió doble–. Un dels grans atractius del trimestre és Lorca en la Habana, un documental sobre els tres mesos en què el poeta va ser “immensament feliç” a l’illa, la influència que va tenir a la seva obra i la connexió entre Andalusia i Cuba a través de la música, el teatre i la poesia. Es va estrenar al Festival de Màlaga; a Sabadell es projectarà el 16 d’octubre.
La temporada començarà el 2 d’octubre amb el thriller psicològic Blue Velvet (1986), el clàssic modern de David Lynch que explora el costat inquietant i fosc de la vida suburbana nord-americana.
Costa Brava, Lebanon (2021) continuarà una setmana després la programació, un film sobre els somnis i la realitat, marcada per la crisi ambiental i política del país de l’Orient Mitjà. El 23 d’octubre, l’Imperial acollirà Oci ciornie (1931, Ojos negros), de Niki Mikhalkov; el 30 d’octubre, Eine Stadt sucht einen mörder (1931, M, el vampiro de Düsseldorf). El 6 de novembre, Uccelacci e Uccellini (1956, Pajaritos y pajarracos).
Celia Rico presentarà el seu nou film, La buena letra, el 13 de novembre, una adaptació de la novel·la de Rafel Chirbes. Serà una estrena amb sessió de col·loqui, el 13 de nomvebre. La resta de films del trimestre seran: Teorema, de Pier Paolo Pasolini (1968); The loneliness of the long distance runner, de Tony Richardson (1952); Bird, d’Andrea Arnold (2024); i This sporting life (1963), de Lindsay Anderson. L’última sessió de l’any serà per als curtmetratges, el 18 de desembre.