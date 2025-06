L'Imperial i l'Eix Macià s'apunten a la iniciativa, que no necessita inscripció prèvia

La Festa del Cine torna a Sabadell, de dilluns 2 a dijous 5 de juny. Durant aquests quatre dies les entrades als cinemes Imperial i Eix Macià tenen un preu de 3,5 euros.

Ja no cal acreditar-se per aconseguir els descomptes per a la Festa del Cine.

Algunes de les pel·lícules més destacades de la cartellera són Lilo y Stich, Misión Imposible, Minecraft, Ballerina, Destino Final, Las cuatro fantásticas, Almas marcadas, Blindado, La trama fenicia i Peppa: la llegada del Bebe.