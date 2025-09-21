La Regadora 2025 fa brollar xarxes comunitàries i cultura al Tallaret

L'espai del Tallaret s'ha convertit aquest dissabte 21 de setembre en un punt de trobada ple de cultura, debats i projecete comunitari amb la celebració d'una nova edició del Festival La Regadora. La jornada, que es va voler centrar en preguntes com “quins sistemes podem construir des de baix?” o “com fem de la cultura un espai d’acció col·lectiva?”, va atreure centenars de persones demostrant la vitalitat del teixit cooperatiu del barri de la Creu Alta.
Segons Violeta Palazón, de l’entitat organitzadora, “La Regadora no és només un festival, sinó una trobada col·lectiva on visibilitzem projectes que tot just comencen i d’altres que fa temps que transformen la ciutat. És un festival de totes”. Palazón també va remarcar la importància de “l’enxarxament i la intercooperació amb altres iniciatives molt vinculades a Sabadell, com el Tallaret, SBD Sona Jove o Embassa’t”.
Les dues propostes fonamentals de la jornada van ser la presentació de la Xarxa de Suport Mutu La Solidària i del Rodal d’Horts Urbans de Sabadell. La primera va donar-se a conèixer amb l’ajuda d’Antoni Valero, d’Acord Social Valencià i de la Koordinadora de Kolectivos del Parke (València). Agrupa entitats com la PAHC, SuperCoopera, el Casal Popular el Tallaret o l’escola de futbol la Caserna, el seu propòsit principal és garantir drets bàsics a la ciutadania i impulsar projectes compartits.
La segona presentació va mostrar el projecte del Rodal d'Horts amb un vídeo i una introducció a la xarxa d'horts de Sabadell. “Aquest projecte va néixer a La Regadora del 2023 i avui ja és un espai viu i col·laboratiu que connecta ciutadania, entitats i tècniques de l’Ajuntament”, va destacar Palazón.
A destacar, el curiós taller participatiu "Futurs Impossibles" de la Xarxa d’Economia Solidària, on tots aquells que vulguessin van imaginar portades del Diari de Sabadell del 2045, incidint en l'emergència climàtica. Els encarregats d'acompanyar el festival amb música van ser Bert-bert i Sergi Andrades, en col·laboració amb Embassa’t i Sabadell Sona Jove.
“L’espai va estar ple en totes les activitats, amb tallers per a la canalla, concerts per al jovent i debats on va participar gent més gran”, explicava Palazón. La celebració es va completar amb cervesa artesana de la Microcerveseria, mantenint sempre la seva aposta sostenible: no es van utilitzar envasos de plàstic.