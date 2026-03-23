Els poetes que van arribar al cor de Pere Quart amb el parlar de Sabadell

I li estreba les vetes de la cotilla’ (1971) va ser el primer gran llibre de poesia a la ciutat després de la guerra

  Pere Quart, en un muntatge fet pel D.S.
Publicat el 23 de març de 2026 a les 11:05

Té una tapa una mica estranya, a primera ullada. Un fons blau, una falda blanca i una taca vermella que dibuixa una figura abstracta. El títol encara deixa més descol·locat: I li estreba les vetes de la cotilla (1971). És una relíquia literària, difícil de trobar, aparcada a estanteries empolsegades de pocs particulars i d’alguna institució. Però va ser un llibre de poesia transformador en aquell Sabadell de postguerra. Una alenada fresca, una sacsejada inspiradora per a molts joves lletraferits, un atreviment en català que trencava amb tot el que es feia aleshores. 

Fa exactament 55 anys, Joana Alegret Hernàndez, Josep-Ramon Bach, Miquel Bach, Antoni Clapés Flaqué, Jordi Domènech Soteras i Albert Plans Molina van publicar un recull de 57 poemes per retre homenatge a Joan Oliver, Pere Quart, de qui van agafar un vers per al títol.

L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell va patrocinar el llibre, imprès a l’editorial de Miquel Arimany. Aquella estranya tapa tan bonica va ser obra de l’artista Benet Ferrer, mentre que l’edició gràfica va anar a càrrec d’Andreu Castells

Joan Oliver es va emocionar quan els poetes van entregar-li el llibre. “Havia tornat disgustat de l’exili, emprenyat pel maltractament que rebia. Era un gran poeta i no se li feia cas. Es va haver de posar a treballar en un despatx, i em sembla que no li venia gens de gust”, recorda Antoni Clapés, qui ha tingut una destacada trajectòria com a poeta, amb la publicació de més d’una vintena de reculls, alguns traduïts a l’anglès, l’alemany, l’àrab i l’italià i el portuguès. 

“L’ofrena li va fer molta il·lusió, et diria que li va arribar al cor. Una cosa que va destacar era el molt bon català, no contaminat, dels poemes. Ens va dir que es notava que eren escrits per sabadellencs”, afegeix, orgullós. Clapés, Bach i Alegret són els únics autors vius del poemari. Josep Ramon-Bach, mort el 2020, va ser un destacat poeta i dramaturg. 

I li estreba les vetes de la cotilla no volia crear escola, era un col·lectiu més aviat circumstancial, però va ser un poemari renovador. “Teníem Pere Quart de referència i el Ferrater, després, però es feia poca cosa més, a part dels qui convertien la poesia en uns pamflets insuportables”, recorda Bach, crític literari. “Vam començar a fer poesia del jo, existencial i experimental, tot i que alguns poemes són una mica adolescents i avui fan vergonyeta!”, riu l’autor. 

Clapés també posa en context el llibre: “Érem joves, començàvem a escriure, teníem preocupació per la literatura i, en un moment en què el català era molt mal vist, trencàvem amb el que hi havia. Va ser un moment de ruptura amb la tradició noucentista. Eren anys de revolta, veníem del Maig del 68, hi havia el desig de canvi i d’explorar un nou camí”. 

Sense sobredimensionar l’impacte del llibre, sí que hi ha una generació lletraferits posteriors per a qui va ser important. El poeta, traductor i professor universitari Joaquim Sala-Sanahuja és un d’ells: “Va ser el primer llibre important de poesia a Sabadell després de la guerra. Ens va sorprendre molt aquella poesia generacional, cada autor amb la seva personalitat. 

No va passar desapercebut dins de l’ambient, tot i que els llibres de poesia en català gairebé no circulaven i la literatura catalana es volia marginar. Era gairebé una cosa semiclandestina”. Sobre la transcendència del llibre, però, Clapés hi afegeix humor: “La poesia tampoc esvera gaire el personal”.

TOT JUST

Hàbits foscos asseveren

la maldat de cada cosa,

jo m'ho crec,

no sé no fer-ho,

                         he badat la closca.

TOT JUST

                   go

                         sa

                             va, per unir-me a tu,

                              empassar-me el fum gastat de la teva cigarreta.

VENJANÇA

No diré res. M'esfondraré un instant,

just el temps de forfollar la bossa

perdudament,

cap cot,

buscant qualsevol cosa.

Després, ja s'haurà fos l'aigua dels ulls,

podré mirar-te amb calma;

    com qui no vol la cosa,

fluixet fluixet diré: saps el soroll de poma?

Diràs: i ara què dius? Diré: no el saps? i ara!

- Joana Alegret Hernández

 

ADAGIO

I tu i jo vivint un cant de silenci

encarats al finestró que dona a la plaça.

S'inicia el moviment vacil·lant de l'urbs

que escampa els homes al matí

l'un al costat de l'altre. I tu em dius

a mitja veu, que mai no ens separarem.

Una fragant olor de blanc ens embolcalla.

I jo no dic res. I així comença un altre dia.

 

PLATJA

Tu flaqueges, Maria.

Tu oblides la petita aroma

que una dona exhala

quan el sol abat la platja.

Tu no tens misericòrdia.

Una platja és el món.

cuixes enlaire. Això és tot.

- Josep-Ramon Bach

 

GRANOTA

Si un s'aixeca, un matí, taciturn

que ja no sap calçar-se les sabates,

s'asseu al llit, un instant, i rumia,

escatant-se l'angúnia, com el dia

comença sense cap canvi previsible,

es malposa uns pantalons i una camisa

i surt, indecís, esquivant resignacions

per no planye's un reuma fetitxós

a l'esquena, s'aixeca, que ja no sap,

les sabates, surt, uns pantalons,

i un reuma grinyola indecís a l'esquena.

- Miquel Bach

 

COMPLANTA 2

Si ens ho arribem a pensar tan fredament,

tan fatigosament, potser no hauríem fet camins de setembre,

camins de mitja tarda, camins desconeguts.

No hauríem cantat plegats velles cançons de verema,

acariciant, lentament, les grenyes del capvespre.

No ens hauria trobat callats una neta matinada

plena la boca d’un regust de mores i mel verge...

 

INDECÈNCIA

Tot d’un plegat

la bona noia, 

la filla

honestíssima, 

va pensar 

una gran indecència.

Aquest poema

acaba

tapant-se la cara.

 

HELENA

Tot un món ben estrany, la platja

on Paris, qui sap com,

va conquerir uns blens rossos

i organitzà una guerra.

–Ai Troia, on ets?– nosaltres

tenim tots els poetes exiliats

i ni tan sols no podem trobar

excuses una mica presentables.

- Albert Plans i Molina

 

Havent dinat, les parpelles se’ns clouen

en un somni d’enyor, o mirem

el sagrat misteri de les flames i el foc.

Enervats, començarem a dir-nos de tu

sense cap por.

 

Mentre la gramola explica

idil·lis impossibles, esguardo l’ampla

badia oberta a tramuntana

amb ulls diferents, perquè sóc lluny de ciutat

(comptat per mar o per terra, és ben igual)

i sento enyor de tu, que vas ensenyar-me

a declinar el plural: nosaltres, vosaltres, ells...

Un recer inacabat; una tarda de diumenge

a l’hivern.

 

Aspres són els dies

i l’atzur fosqueja: 

m’il·lumino d’esperança.

 

Mira l’arbre caigut,

segat pel llamp

o la paüra: al tronc

encara s’obren gemes noves.

 

- Antoni Clapés Flaqué

 

segon tros

au mister

que ja és vostra

au mister

de potes enlaire

i claveu-li el ganivet

xim xim xim

iunaitetesteits

iunaitetesteits

iunaitetesteits

coi novaior quina estàtua

fot-la a mar

 

sisè tros

 

àvia carme aquesta foto

de color sèpia

soldevila

rambla cent catorze

sembla que em miris

l’alain diu que no

també els cabells

de les temples grisos

quan vas cremar els llibres

del besavi el dia que 

van entrar els

 

on mires de fa temps

et dec unes paraules d’amor

potser de quan et vas

trencar la cama mentre

jugàvem

 

- Jordi Domènech Soteras

