Els poemes inèdits de Valèria N. Saurí, Ven'nus

L'artista treu del calaix alguns dels seus versos amb motiu del Dia Mundial de la Poesia

  • Ven'nus, àlies de Valèria N. Saurí -
Publicat el 23 de març de 2026 a les 11:08

No era gens difícil encertar. Vam preguntar a la sabadellenca Valèria N. Saurí si tenia poemes guardats al calaix. Evidentment. L’artista, a qui tots coneixem com a Ven’nus, produeix molt material líric. N’hi ha que apareix a les seves cançons, com el poema la meva empremta, que trobem musicat al seu darrer àlbum, Mai vista trista. De fet, tots els seus temes desprenen una atmosfera poètica. Es nota que admira poetes com Maria Mercè Marçal. Però també hi ha molts versos que el món encara no li ha escoltat recitar ni li ha llegit. Per això, és un honor que ens els hagi fet arribar per al Dia Mundial de la Poesia.

1. La urgència evitable i inhabitable

Tu t’agafes fort a la cadira

Tu l’agafes prou fort per si de cas

Que el que puguis dir m’espanti

I no et pugui al meu costat

 

‘Reina meva amb dues linies

Mira com m’has fet plorar

Tu has sigut tot el meu prisma

D’una aresta que no cau’

 

Tan sols tu t’has fet addicte

Del meu jove remugar

I em fa por que ara m’oblidis

Juro no tornar-hi mai

 

Que no marxis ara, nena

No vull ser un record estrany

Que va entrar per seduïr-te

Un diumenge d’amagat

 

Hi haurà sempre una alguna fletxa

Que m’acosti al teu marxar

Pero no marxis reina meva

Que encara teníem plans

 

Ara no em donis l’esquena

Mira’m que haurem de parlar

Que hi va haver una cara esquerpa

Que algun dia em va estimar

 

Que jo sóc des d’aleshores

Un expert en ulls estranys

Que no diuen el que pensen

Però que parlen sense mal

 

Treu l’espatlla d’aquí, nena

Que al final et faràs mal

Que el pom tort d’aquest armari

Et podria esgarrapar

 

Entenc que no pots mirar-me

Entenc que tens un passat

Si el que et dic ara t’allunya

Creu-me no em sabré allunyar

 

2. la meva empremta

Hi ha unes claus aquí al replà, 

si vinc després no et vull molestar.

He deixat nets els plats d’ahir,

només queda anar a dormir

 

Treu-te el piercing del forat

que res no et tibi al respirar

Llegeix si pots contra el TDA,

hi ha tants contes a explicar

 

Lluna rosa

pluja lenta

rega el pati

i mulla l’herba

 

La nit boja

ja no em tempta

en els teus llavis

la meva empremta

