El curset de cinema per a majors de 65 anys que triomfa a Sabadell: "Hi treballem de tot"

El cinema es fa un lloc entre els jubilats de Sabadell. El setembre passat, l’Associació de Veïns de la Creu Alta va impulsar una iniciativa adreçada a majors de 65 anys que vol apropar el setè art a aquest col·lectiu, “força abandonat en aquest sector”, segons afirma el director, professor i impulsor del curs, Genís Sánchez. Amb sessions pensades per “gaudir, aprendre i compartir experiències” al voltant de la gran pantalla, cinc alumnes “sénior” fa uns mesos que estan endinsats en un projecte innovador i ideat perquè els alumnes desenvolupin la seva creativitat. “El curset –que ocupa quatre hores a la setmana– disposa d’un programa de continguts molt similar al que ofereix un grau de formació professional de cinema a Barcelona”, explica Sánchez.
Amb això, el principal objectiu d’aquestes activitats és que els participants aprenguin els secrets que s’amaguen darrere de les càmeres en una pel·lícula, sèrie, documental o entrevista, entre molts altres gèneres. “Treballem plans, moviments de càmera, la composició del fotograma, les textures, les profunditats de la imatge...”, apunta en Pep, un dels alumnes del curs, que assegura que la iniciativa “ha triomfat molt”. A part de les nocions bàsiques de cinematografia i fotografia, també reben ensenyament relacionat amb programes de postproducció professionals per, una vegada hi ha tot el material gravat i produït, ajuntar-lo i fer-ne el corresponent muntatge: “M’agrada més la part de muntar-ho tot, però toquem una mica tots els àmbits que formen part d’un rodatge i és molt interessant”, diu en Pep.
“Són classes molt interactives”
Genís Sánchez va impulsar la proposta per apropar el cinema a un grup de persones que creu que queden força allunyades del món artístic. D’aquesta manera, ha plantejat unes sessions “molt dinàmiques i adaptades als gustos i necessitats dels alumnes”: “No tenim un programa tancat. Tenia previst que fessin quatre treballs durant el curs, però van voler fer-ne un de conjunt i així ho hem fet”, diu.
Des del curset, obren la porta a totes aquelles persones que s'hi vulguin apuntar
El mes vinent, ara que tenen unes nocions força consolidades en els diversos àmbits que engloben el cinema, faran una producció feta al 100% per ells: “Tenen la capacitat de sobres per fer-ho tot ells. Jo estaré supervisant, però tant el guió com la gravació la realitzaran els alumnes”, diu. Per fer-ho, uns quants actors interpretaran el text que han preparat i en faran la filmació corresponent. “Ha tingut un retorn molt bo i agrada als alumnes. Ens agradaria que l’Ajuntament de Sabadell posés més mitjans en el curset, que estem força abandonats”, dius. I, evidentment, estan oberts a rebre totes aquelles persones interessades en el sector!