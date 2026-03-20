Brodas Bros traslladen l'univers hip-hop al públic infantil

Si agrada tant a casa, per què no portar-ho a l'escenari? Alguns dels membres del grup de dansa internacional Brodas Bros han sigut pares recentment i van comprovar que els seus fills es quedaven hipnotitzats i meravellats quan jugaven amb ells a ballar hip-hop. Aleshores, es van plantejar: “És la nostra cultura, la passió i la professió. Si ho fem a casa, per què no en fem un espectacle?”.
Petit Break està pensat especialment per als 3 als 9 anys, tot i que es pot gaudir amb tota la família. L'espectacle es representa diumenge a les 10h i a les 12h a laSala, com a part del festival Dansa Metropolitana. Combina la dansa, innovació tecnològica i molt bon humor, tres ingredients amb què el grup artístic de Sabadell ha triomfat en les seves gires internacionals, que arriben fins a la Xina, però adaptat a la mirada curiosa i innocent dels infants. “Creem un univers immersiu, una galàxia d'estrelles i planetes interactives amb música. Per als infants, és màgia! L'energia i el ball es transmeten”, comenta Berta Pons, una de les ballarines de l'espectacle, juntament amb la seva germana Clara Pons i Marc Carrizo, dirigits per Lluc Fruitós.
L'espectacle situa a l'escenari dos personatges inseparables, la Hip i la Hop, que emprendran una aventura que passejarà per elements d'aquesta cultura urbana, com el beatbox, el DJ, l'scratch, el breakin i el grafiti. L'espai es transformarà en dos gegants plats per punxar, mentre les dues protagonistes ballen un remix de clàssics del gènere. “Està pensat perquè tothom tingui el seu moment, estiguin a gust i puguin experimentar”.
Una part de la creació d'aquest espectacle s'ha fet al gimnàs de l'Escola Calvet d'Estrella amb la participació d'alumnes. “Ens va servir per recollir moltes coses que després hem traslladat a l'escenari”, explica la ballarina.
La companyia sabadellenca celebra 20 anys de trajectòria, durant els quals han portat els seus espectacles de hip-hop arreu del món. Alternen un any de creació, durant el qual assagen molt intensament, sense deixar d'actuar, i un any únicament dedicat a l'exhibició. El 3 de maig estrenaran un espectacle amb participació d'una colla de bastoners, que integraran amb els seus balls i les projeccions tecnològiques. Sabadell l'esperarà amb els braços oberts.