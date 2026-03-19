Henry Méndez encén Sabadell amb un concert sorpresa a la plaça del Doctor Robert

La plaça del Doctor Robert s’ha convertit aquest dijous a la tarda en un escenari inesperat amb l’actuació sorpresa del cantant dominicà Henry Méndez. L'artista ha ofert un concert breu però intens per celebrar l’arribada de l’empresa de lloguer de cotxes SIXT a Sabadell (situada al Passeig de la Plaça Major), atraient una multitud de curiosos, sobretot joves.
Amb un repertori carregat d’energia, l’artista ha fet vibrar el públic amb alguns dels seus temes més coneguts, com Rayos de Sol, Noche de Estrellas, El Tiburón o Mi Reina. A més, també ha sorprès amb versions de cançons populars com Devuélveme a mi chica, Superman sin capa i Vivir mi vida, pensades per fer cantar i ballar tothom.
Tot i que la seva presència ha estat una sorpresa per a molts, no és la primera vegada que Méndez visita Sabadell; el passat 8 de juny ja va actuar al festival Observa. Cal destacar, també, que Méndez des de fa anys viu a Sant Quirze.
L’esdeveniment no només ha destacat per la música. L’acte, celebrat al centre de la ciutat, ha inclòs també hot dogs i begudes gratuïtes.
FOTOS DE DAVID CHAO: