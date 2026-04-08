Els esbossos de Lluís Mas que ens obren la perspectiva

És una exposició de pintura, però no hi ha cap quadre penjat. Lluís Mas presenta al Casal Pere Quart una instal·lació artísca de dibuixos en tinta negra sobre paper cru penjats del sostre. Són escenes quotidianes, la majoria familiars, superposades i sense seguir cap cronologia. Perspectiva del temps convida a reflexionar sobre la subjectivitat, la mirada condicionada per “l’entorn, l’abans, el després, amb qui, el què o el perquè”, explica l’artista sabadellenc, un habitual del grup d’urban sketchers Dibuixant Sabadell. La inauguració de la mostra serà el 10 d’abril a les 19h. Hi ha 72 dibuixos, de traç senzill, esquemàtic, “naïf”, en paraules del pintor.
“Heus ací la proposta d’aquesta mostra: endinsar-se en la simplicitat tot rebutjant l’artifici”, sosté Antoni Dalmases, al text que dona la benvinguda a l’exposició. “L’espectador ha de moure’s, refregar-se, deixar-se dur i transitar enmig de les no figures que són propostes abstractes, gestos, insinuacions d’imatges i perspectives de grups humans fets amb traç inestable que ens passen arran”, afegeix, per tot seguit preguntar-se: “Enmig de tots, què som? Què hi trobem? Què hem vingut a fer? Quines incomoditats d’estretor física i moral ens provoquen? De qui parlen? Què volen? Què vull?”. I conclou: “Aquestes són només algunes preguntes possibles que el visitant pot plantejar-se (...) per evitar ser l’esboç d’una figura sense ànima”.
L’exposició va començar amb una conversa entre amics en què es va fer evident com la perspectiva allunya les interpretacions de la realitat. Allà va néixer la idea de fer una obra diferent a les aquarel·les convencionals. La mostra compta amb la col·laboració de tres escriptors: Toni Espinach, Montse Salvador i Paco Carbó.