Des de Charles Chaplin fins a Assumpta Serna, al Cineclub

La nova temporada del Cineclub de Sabadell tindrà clàssics, terror, descobriments sorprenents i rescatarà patrimoni català desconegut. La pel·lícula programada més antiga és de 1936, mentre que la més recent és de 2025. Començarà el 9 d’abril i acabarà el 25 de juny, els dijous al Cinema Imperial.
Els clàssics
L’estrena serà Modern times, de Charles Chaplin, ja que “no envelleix el que s’hi explica, no està gens lluny de la realitat d’avui en dia”, comenta el director del Cineclub, Esteve Badia. Els clàssics continuaran amb El planeta de los simios, el 16 d’abril, “una pel·lícula increïble restaurada en 35mm que es podria veure a la Sala 2, un atreviment molt fort”. El 28 de maig s’ha programat The searchers (1956), de John Ford, “un reclam dels nostres socis des de feia temps en 35mm”.
Patrimoni cinematogràfic català
El Cineclub projectarà pel·lícules desconegudes de cineastes catalans que han estat restaurades per la Filmoteca de Catalunya: Érase una vez (1950), de Josep Escobar i Alexandre Cirici, “la primera pel·lícula d’animació en català”, una versió de la ventafocs; La hija del mar, d’Antoni Momplet (1953); Un vaso de whisky (1958), de Juli Coll; i A tiro limpio (1963), de Paco Pérez Dolz. “Si no fos per la feina de restauració, aquestes pel·lícules s’haurien perdut. Aquest cicle ens aporta molt valor. Segurament hi donarem continuïtat”.
Més cinema
Per altra banda, Assumpta Serna tornarà a ser protagonista aquesta temporada, convidada a les projeccions de Coto de Caza (1983), de Jorge Grau, i a Red de Libertad (2017), de Pablo Moreno. El trimestre incorporarà La novia ensangrentada (1972), dins del cicle de terror; també la pel·lícula uruguaiana Un cabo suelto (2025); i tancarà amb un curt i un llarg premiats pel Cineclub Indocumentary.