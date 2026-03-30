El mural de Jordi Roca al carrer de la República

La pintura de 1991 es pot veure a l’actual oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya

Publicat el 30 de març de 2026 a les 18:59

L’artista Jordi Roca (1933-2022) desxifrava la realitat amb una mirada artística única plena de geometries, colors i símbols. Com el seu clàssic colom blanc, que evoca la pau. Una paret blanca era un llenç infinit de possibilitats. Afortunadament, hi ha uns quants dels seus murals que perviuen a la ciutat. Un dels més icònics és a l’actual oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), al carrer de la República.

A les escales, s’hi poden veure dues figures, un home i una dona, agafats de la mà; ell subjectant les regnes d’un cavall blanc, ella amb un nadó. El va pintar el 1991, quan l’edifici acollia la Cambra de Comerç. Ha canviat el nom del carrer –abans Alfons XIII– i l’entitat, però perviu la pintura. 

Alguns dels murals de l’artista han desaparegut, enderrocats. Afortunadament, però, encara n’hi ha uns quants escampats entre carrers, entitats, cases, esglésies, l’hospital Taulí i un poliesportiu, el de Can Sorts de Sentmenat.  Un altre dels murals mítics que es pot visitar és el de l’església de Sant Vicenç, que Roca va dissenyar amb una innovadora tècnica coincidint amb el 125è aniversari de l’edifici.

Notícies recomenades