VÍDEO | King África a Sabadell, una bomba de nostàlgia que va fer saltar el públic

L’artista va portar els seus grans èxits a Fira Sabadell en una nit marcada pels records i l’energia col·lectiva

  • King África aquest dissabte a Fira Sabadell -
Publicat el 29 de març de 2026 a les 18:52
Actualitzat el 29 de març de 2026 a les 19:00

L'artista argentí King África va ser el gran protagonista de la nit d'aquest dissabte 28 de març a Fira Sabadell. La seva actuació, inclosa dins de la programació del format festiu LOCO BONGO, va concentrar l’atenció d’el públic sabadellenc que des del primer moment es va mostrar entregat. LOCO BONGO és una proposta d’oci inspirada en els concursos televisius dels anys 90, combinant música, jocs participatius i animació, amb proves, dues partides de "Bongo" i una tómbola final.

En aquest context, l’aparició de King África va marcar un abans i un després. L’artista va sortir a escena amb la seva coneguda versió de Paquito el Chocolatero, activant ràpidament el públic.El repertori va continuar amb temes com El Cocodrilo i Salta, que van convertir el recinte en una pista de ball improvisada, amb el públic seguint cada moviment. El moment àlgid va arribar amb La Bomba, que va fer esclatar definitivament l’eufòria.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

