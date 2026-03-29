Sabadell celebra un Diumenge de Rams multitudinari amb tradició, família i missatges de pau

Les parròquies de la ciutat han viscut un destacat Diumenge de Rams marcat per l'àmplia participació ciutadana, on la benedicció dels rams ha tornat a omplir places i esglésies. Les celebracions s’han repartit en diversos punts de Sabadell: a la Creu Alta s’ha fet a les 12.30 h, a La Romànica i a la parròquia de Sant Fèlix a les 12 h, igual que a La Puríssima, mentre que al Santuari de la Mare de Déu de la Salut s’ha avançat fins a les 10.30 h.
Durant la celebració a la Creu Alta, el mossèn Alfons Gea ha volgut recordar el sentit profund de la jornada: "Hem de seguir el camí de Jesús, un camí d’estimar i compartir la vida, fins i tot davant situacions difícils com les que vivim arreu del món". També ha fet referència als conflictes actuals, destacant que "les guerres sovint responen a interessos econòmics i polítics, i davant d’això cal més humanitat i compromís".
La jornada ha estat marcada també per l’ambient familiar. Sergio Hurtado hi ha assistit amb la seva dona, Helena Polyakova, la seva amiga Alba Rivera i la seva filla Anna. "És una oportunitat única per reviure una tradició que sentim molt propera", explicava. La família ha destacat que en aquest dia "gaudeix molt d’anar a missa i després celebrar el Diumenge de Rams", i afegien "és la tercera vegada que assistim a la celebració de la Creu Alta, i sempre és un espectacle molt bonic". Un dels moments més especials ha estat per a la petita Anna: "La seva tieta li va regalar la palma ahir i va ser molt emocionant, sobretot durant la benedicció".
Sara Escalante, que hi ha assistit amb la seva filla Amaia, també ha viscut la celebració amb emoció: "Normalment, vaig a la parròquia de Ca n’Oriac, aquesta és la primera vegada que vinc a la Creu Alta. Ha estat molt bonic i emocionant". Amb dues dècades vivint la tradició a la ciutat, assegura que "és un moment molt especial per gaudir en família i transmetre als més joves, especialment en una època com la Setmana Santa, que convida a fer les coses millor".
Jordi Martínez i Estela de la Cruz han decidit gaudir de l'experiència a la parròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta després de batejar-hi el seu fill Máximo fa un any: "És el segon any que venim al Diumenge de Rams de la Creu Alta, després del bateig del nostre fill Máximo, vam tenir clar que no hi ha millor lloc per viure la tradició". Martínez destacava que "la palma d’en Máximo, que havia estat un regal dels seus avis des de Lleida". De la Cruz afegia: "Som creients, però no gaire practicants; tot i això, tradicions com aquesta, tan arrelades culturalment, s’han de mantenir".
Per a Esmeralda Rodríguez i Martín Rodríguez, la jornada és sinònim de família: "És una tradició que ens reuneix a tots". Amb contundència, expliquen: "Tota la vida hem celebrat el Diumenge de Rams a la Creu Alta; hem viscut sempre a la Concòrdia i aquesta ha estat i és la nostra parròquia". Esmeralda ha recordat amb emoció quan va comprar la palma per al seu nebot Dídac, un gest que simbolitza el relleu generacional d’aquesta celebració.
