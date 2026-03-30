Badia tindrà més finançament de la Generalitat: "Era un deute històric"

La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badia estrenyen relacions amb un "acord històric" per al municipi, que augmentarà fins als 4,1 milions d'euros el seu finançament específic acordat fins ara amb el Govern català. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l’alcalde de la localitat, Josep Martínez Valencia, han presidit aquest dilluns la reunió de la Comissió Bilateral, que ha comptat amb una àmplia representació institucional, inclosa la presència de l'exalcaldessa i actual consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor. Després de mesos amb la carpeta damunt la taula, el resultat de la trobada és un pla amb quatre grans eixos de treball: l'increment de més d'un milió d'euros a les arques municipals; una pròrroga per garantir tot el procés de retirada d'amiant; el compromís per tirar endavant la futura residència pública per a gent gran; i un impuls de les polítiques d'habitatge, amb un projecte batejat com a "BADHIC" que ha de servir de marc en la taula de treball conjunta en matèria residencial.
Martínez Valencia ha celebrat un pas endavant que resol una "reivindicació històrica" pel que fa al finançament singular d'un municipi molt limitat per les seves característiques urbanístiques -menys d'un metre quadrat- i absolutament dependent de subvencions. Ara, no només es disposarà de més diners per a "millorar serveis i equipaments públics", sinó que s'utilitzarà un nou mètode de càlcul de l'aportació de la Generalitat a l'Ajuntament, de manera que sigui més estable i just per al municipi. El batlle ha agraït la tasca en els últims mesos del catedràtic d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona Joaquim Solé, que ha participat en les reunions per fixar les bases del document. De facto, la pujada en el pressupost municipal és d'un 7,34% que ja s'aplicarà aquest 2026.
En la mateixa línia, l'entesa també assegura que la Generalitat continuarà col·laborant en tot el procés de retirada de l'amiant, ampliant el termini d'execució de la subvenció de gairebé 4,5 milions -aportada a través de l'Agència de Residus el 2021- fins al 13 d'octubre del 2027. Això ha de permetre completar la primera fase de retirada en 127 comunitats de veïns i ampliar la cobertura amb la possibilitat de noves injeccions econòmiques per actuar també en 38 edificis més al llarg de la segona fase. La voluntat, tal com han expressat les parts, és planificar i coordinar les intervencions per fer de Badia el primer municipi d'Europa completament lliure d'amiant.
Finalment, l'encontre també ha donat forma al conveni de col·laboració -pendent d'incloure's als comptes- per materialitzar una residència amb 90 places per a gent gran en la parcel·la cedida pel consistori en la nova àrea de desenvolupament urbà i econòmic a l'oest. En paral·lel, Martínez ha remarcat l'objectiu de generar "les mateixes condicions" en el conjunt del parc d'habitatges, amb al voltant de 1.400 immobles pendents de passar al mercat lliure -encara sota el règim de protecció oficial-. "Catalunya té un deute històric amb Badia", ha refermat Dalmau sobre la celebració de la comissió. En aquest sentit, l'exalcaldessa Menor confia que el moviment estratègic entre administracions suposi "un abans i un després", un punt d'inflexió per donar una estabilitat a la Hisenda local amb un model de finançament estable i ajustat a les particularitats locals perquè "Badia tingui futur com la resta de municipis catalans", ha conclòs. De moment, l'economia local experimentarà un reforç llargament reclamat pels successius governs municipals.
La jornada ha estat marcat per la protesta d'una desena de docents que han aprofitat la visita del conseller Dalmau per exigir millores en el sector educatiu. "Reivindiquem allò que hem estat reclamat en les últimes manifestacions", ha explicat una de les professores presents. El grup ha penjat cartells i fet sonar els xiulets a l'arribada de la comitiva de la Generalitat a la Biblioteca Vicente Aleixandre de Badia.