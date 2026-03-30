L’Embassa’t reubica els concerts de Mishima i El Petit de Cal Eril

La jornada inaugural del dijous 14 de maig queda anul·lada

Publicat el 30 de març de 2026 a les 18:54
Actualitzat el 30 de març de 2026 a les 18:55

El festival Embassa’t anul·la la jornada inaugural de dijous 14 de maig, al Parc Catalunya. Les actuacions previstes d’aquell dia, d’el Petit de Cal Eril i Mishima, es reubicaran: la primera, el dissabte, mentre que la segona serà el diumenge. El canvi es deu, segons ha expressat el festival, “motius de producció que escapen al nostre control”. 

Totes les persones que ja havien adquirit entrada poden sol·licitar una devolució de l’import o bé demanar un canvi de l’entrada per a dissabte 16 de maig. Es pot fer al correu ticketing@embassat.com fins al 4 d’abril –el termini és de 15 dies, a partir del 20 de març–. En cas que no es faci cap gestió, l’entrada passarà a ser automàticament vàlida per al concert de cloenda de diumenge 17 de maig, en què actuarà la Ludwig Band i Mishima. 

Bob Vylan i Fillas de Cassandra són les darreres confirmacions d’aquesta edició, que ja ha tancat el cartell. 

