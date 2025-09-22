Modgi i Martita de Graná, a punt d’exhaurir entrades als espectacles de Sabadell

Sabadell té ganes de riure. I per raons molt diferents. Ha quedat demostrat amb l’èxit en la venda d’entrades per als espectacles de gran format del festival d’humor Parapariures. Martita de Graná ha exhaurit entrades per a la funció programada a la Faràndula de dissabte vinent, ¿Martita Sea! L’humorista Modgi també ha esgotat totes les localitats per a la primera sessió de L’hora de..., el 24 d’octubre al Casal Pere Quart. Tant ha estat l’èxit que s’ha obert una segona sessió, a les 21.15 h, per a la qual encara es poden comprar entrades.
El cicle d’humor, que ja va ser un èxit l’any passat amb l’actuació de Mara Jiménez amb Gordas, complementa la programació amb una varietat de propostes. Aquest dissabte celebrarà un especial de monòlegs al Balboa (19.30 h).
El 26 de setembre (19.30 h), es presentaran curtmetratges humorístics a Espai Àgora. Es projectaran uns quants films escollits per un jurat i tres dels millors de les passades edicions. Es repartiran premis de diferents categories.
El 5 d’octubre (12.30 h) els monòlegs es traslladaran al bar irlandès The Wild Geese, amb la final del concurs Parapamono.
Els qui tinguin ganes de provar-se en la comèdia també tindran el seu espai. El 9 d’octubre (21 h), l’Estruch acull una sessió gratuïta de micròfons oberts en què tothom qui ho desitgi podrà provar els seus textos còmics.
El 10 d’octubre, una altra vegada cap al Balboa. Hi haurà el monòleg Todo bien, gracias, d’Edu Mille.
El 17 d’octubre, hi haurà monòlegs d’humor negre, al bar Kaguama Pura Vida. Hi actuaran Marco Morgante, Mònica Balsells i Miguel Sabariego, presentats per Lluis Caballero i Missjones.