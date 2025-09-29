Els pirates desenfunden l’espasa al Teatre Sant Vicenç

El Teatre Sant Vicenç va estrenar amb èxit el passat cap de setmana Pirates del Carib, dirigida pel jove director Àlex Castells. Una norantena d’actors –dividits en dos repartiments– van prendre l’escenari de la companyia per reviure les aventures de l’icònic Jack Sparrow. És una obra de text, tot i que compta amb cançons d’Anna Aparicio i Toni Ten.
Han estat molts mesos d’assaig per portar a l’escenari trepidants coreografies d’espases. “No s’havia fet res semblant”, explicava abans en la presentació de la temporada Àlex Castell, qui la temporada passada ja va dirigir a l’entitat Els descendents. El projecte va començar el desembre de 2022. “Un repte intens, ambiciós i ple d’obstacles”, definia el director, que està acompanyat per Esther Mas i Aina Santamaria. L’obra compta amb escenografia de Llorenç Costa i vestuari de Gemma Mas i Laura Arroyo, a més de projeccions de Pep Canyadell. El paper protagonista està repartit entre Joan Olivella i David Mercado, en el cas de Jack Sparrow; i Marta Rueda i Núria Garcia, en el cas d’Angèlica. L’obra es podrà veure fins al 9 de novembre.
Al marge de l’acció constant, hi ha canvis d’espais –el vaixell i la selva–, humor i l’atmosfera musical i lumínica que necessita l’èpica pirata. L’espectador es pot submergir en l’obra.
La programació del Teatre Sant Vicenç continuarà amb una dotzena de funcions d’Els Pastorets, del 20 de desembre al 25 de gener, aquest any dirigits per Toni Ten i coordinats per Marc Mendoza. La programació nadalenca també comptarà amb la comèdia dramàtica Nadal a cals Cupiello, un text d’Eduardo Filipo dirigit per Jordi Brunet (del 25 de desembre al 25 de gener).