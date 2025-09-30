David Casanova i Pau Armengol, talent local a la temporada de Joventuts Musicals

Joventuts Musicals de Sabadell dona el tret de sortida a una nova edició del cicle de concerts de cambra, amb una programació que porta a la ciutat noms destacats del panorama clàssic i dues primeres figures locals. El cicle, que tindrà lloc del 2 d’octubre al 12 de desembre, arrenca amb una commemoració especial: els 300 anys de Les quatre estacions d’Antonio Vivaldi.
El primer recital, el 2 d’octubre, anirà a càrrec de la Franz Schubert Filharmonia sota la direcció de la violinista Maria Florea. Interpretaran Les quatre estacions de Vivaldi juntament amb dues obres de Johann Sebastian Bach. El programa vol destacar el poder evocador de la música barroca a través d’instruments com el violí i el clarinet. Cal destacar la possibilitat de veure en acció a la directora catalana Maria Florea amb una llarga trajectòria internacional.
El 31 d’octubre, el Trio Fortuny oferirà un viatge per tres obres d’intensa expressivitat: el Trio núm. 1 de Salvador Brotons, el Duo per a violí i violoncel núm. 1 de Bohuslav Martinů i el Trio en la menor, op. 50 de Piotr Ilitx Txaikovski. Una proposta que fusiona estils contemporanis i romàntics amb gran força emocional.
El pianista David Casanova oferirà el 9 de novembre un recital dedicat a l’obra per a piano de Benet Casablancas. Casanova ha enregistrat bona part del repertori pianístic del compositor sabadellenc. El concert, que mostrarà un llenguatge musical exigent i commovedor, tanca la residència de Casablancas a Joventuts Musicals de Sabadell.
La Gio Symphonia, que van participar en aquest mateix cicle l’any passat, tornaran el 26 de novembre amb el clavecinista Diego Ares per oferir un programa que travessa èpoques i estils. A la primera part, obres de Carl Philipp Emanuel Bach i Johann Christian Bach marcaran la transició del barroc al classicisme. A la segona part, peces de Walter Leigh i Ígor Stravinski demostraran com la modernitat pot dialogar amb la tradició.
Finalment, el 12 de desembre, el baríton sabadellenc Pau Armengol i el pianista Francisco Poyato interpretaran el cicle Winterreise (Viatge d’hivern) de Franz Schubert, una obra mestra del lied romàntic. Amb 24 poemes de Wilhelm Müller musicats pel compositor austríac, el concert convida a un viatge emocional profund. Armengol, format a Sabadell i amb una carrera en creixement a Europa, oferirà una lectura madura i intensa d’aquesta obra clau de la música de cambra.
Aquest cicle reafirma el compromís de Joventuts Musicals de Sabadell amb l’apropament de la música clàssica de qualitat al públic, amb una programació diversa i figures rellevants del panorama nacional i internacional.
Tots els concerts són a les 20h al Teatre Principal excepte el recital del pianista David Casanova que serà al Saló del Principal i començarà a les 19.15 h.