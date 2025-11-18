Activitats i espais per a totes les edats

La segona edició del festival Som la ceba! ha estat un èxit. Es va celebrar dissabte passat al matí a la plaça de la Creu alta i estava adreçat a infants de 0 a 6 anys. Dibuixos, contacontes i jocs van omplir aquesta plaça –en un dia fantàstic– d’entreteniment, companyonia i aprenentatges. Les famílies amb què vàrem parlar van destacar el fet que es duguin a terme propostes com aquesta, adreçades al públic de 0 a 6 anys, gratuïtes i a l’aire lliure, la qual cosa els permet tenir un temps d’oci de qualitat a prop de casa. És important que tant les administracions com les entitats i cadascun de nosaltres contribuïm a tenir una ciutat pensada per a tothom, ja que tots tenim els mateixos drets de gaudir-la (i obligacions, com respectar-la). En la setmana que celebrarem el Dia Universal dels Drets dels Infants (és dijous i l’acte central, dissabte), aquest és un dels temes a tenir en compte: l’accessibilitat que han de tenir a les activitats que també contribueixen al seu desenvolupament.\r\n\r\nA banda, és igual d’important continuar treballant perquè la ciutat els sigui amable, i eliminar, per exemple, barreres arquitectòniques, facilitar espais de lleure i relacionals i accés a les necessitats bàsiques. En aquest aspecte, és una bona notícia que en els darrers anys el consistori estigui renovant els jocs infantils, que també inclouen elements inclusius o per a diferents edats. En algunes escoles també s’estan duent a terme actuacions d’humanització dels interiors i de transformació del pati cap a propostes més humanes i menys fredes.\r\n