Dones a Mart

Les catalanes estem d’enhorabona i és que deu dones del país formen la missió Hypatia III, un projecte impulsat per científiques: geòlogues, enginyeres, astrofísiques, biòlogues... per simular a l’Àrtic una missió tripulada a Mart. Un equip que donarà visibilitat a les dones del món de la ciència i de la tecnologia, un entorn en què cada cop hi ha més referents femenins. Ens han explicat mil cops la història dels homes que van arribar a la lluna, però poques vegades ens han ensenyat les dones que calculaven i programaven les trajectòries. El sistema ens ha invisibilitzat durant anys, i per això, la notícia d’un equip de catalanes (moltes formades a la UPC) marxant a l’Àrtic té certa reparació simbòlica. Necessitem obrir més informatius, crear col·leccions inspirades amb aquests referents, tenir tasses, samarretes i tota mena de marxandatge perquè ocupin un espai encara més literal dins d’un món en què només ens quedaven els resquills de les superficialitats. Per això vull posar noms i cognoms a totes aquestes dones, que gràcies als seus estudis i professions, fins ara reservades al públic masculí, crearan un imaginari per al futur de les nostres criatures, més esperançador i més inclusiu.
Estel Blay Carreras, comandant i científica, enginyera aeronàutica i PhD en Ciències i Tecnologia Aeroespacial. Laura González Llamazares, oficial executiva i enginyera aeroespacial amb màster i MBA executiu. Lucia Matamoros, científica graduada en Nanociència i Nanotecnologia i estudiant de màster en Enginyeria Biomèdica Computacional a la Universitat Pompeu Fabra. Maria Lastra, biòloga amb doctorat en mecanotransducció cel·lular. Qi Gao, enginyera i especialista de missió. Doctora en Ciències de l’Univers, Medi Ambient i Espai i en Hidrologia. Anna Sabaté Garcia, enginyera doctora en Física Computacional i Aplicada amb màster en Enginyeria Aeroespacial pel BarcelonaTech. Roser Bastida Barau, periodista i comunicadora científica llicenciada en Farmàcia amb màster en Comunicació Científica i doctoranda en Comunicació i Disseny. Marta Milà López, oficial de salut i seguretat, metgessa especialista en Medicina Nuclear amb formació en dret, gestió sanitària (MBA) i doctorat en Medicina. Andrea Jaime Albalat, científica i màster en Enginyeria Aeroespacial. I Carlota Keimer, enginyera i pilot en formació i graduada en Enginyeria Mecànica amb màster en Enginyeria Aeroespacial.
A totes elles, gràcies!