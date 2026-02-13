La pagueta dels 200 euros

El Govern espanyol va anunciar una mesura per alleujar la càrrega econòmica de les famílies, erradicar la pobresa infantil i promoure la natalitat. Doncs bé, aquesta pagueta no complirà cap dels objectius marcats pels següents motius.
En primer lloc, el ministre va parlar d’alleujar la càrrega econòmica de les famílies quan realment està convertint en universal una ajuda per a totes les famílies independentment de les rendes. Per tant, no alleujarà cap càrrega econòmica sinó que generarà més inflació. D’altra banda, el ministre no va parlar de com tributaria aquesta nova prestació, ajuda o diguem-li com vulguem. No seria el primer cop que per percebre una ajuda per part de l’administració, els beneficiaris surten perjudicats en còmput global. Si realment volen alleujar la càrrega econòmica, podrien reduir els impostos a la nòmina que cobren els treballadors assalariats o els autònoms. És a dir, no ens doneu diners per a la criança dels nostres fills, simplement no ens espolieu mensualment.
En segon lloc, el ministre ens va parlar d’erradicar la pobresa infantil. Com pot ser que, d’una banda, se’ns digui que Espanya va estupendament si la taxa de pobresa infantil és del 29,2%, i és una de les més altes de la Unió Europea? Si tenim el govern més progressista de la història i més social des de fa 8 anys, com és possible que quasi 3 milions de menors estiguin en risc de pobresa o exclusió social? Un dels motius més evidents és que el Govern desgoverna, no té pressupostos generals des de l’any 2022 i està més pendent de mantenir-se en el poder que de governar. De veritat 200 euros serveixen per reduir la pobresa infantil? No tindrà cap efecte contrari aquesta mesura com apujar el cost de vida fent inútils aquests 200 euros? Hi insisteixo, la millor forma de lluitar contra la pobresa infantil és que els pares i mares que treballen no es vegin saquejats mensualment per l’esforç del seu treball. Amb més diners a les butxaques i menys diners a l’administració, les famílies serien més fortes i independents. Potser això és el que no interessa.
Finalment, està molt bé i considero necessari promoure la natalitat. Però quin sentit té pagar 200 euros mensuals fins que el menor tingui 18 anys? La natalitat no es promou amb mesures populistes, inútils i que tenen efectes contraris als esperats pels promotors. Els aspectes tècnics són importants en aquest cas i potser començaria tenint sentit si aquests 200 euros no tributen. Si volem promoure la natalitat des de l’administració es podrien aplicar reduccions o exempcions fiscals per a famílies amb fills en la compra de primera residència així com per als crèdits hipotecaris; a les nòmines de les famílies treballadores; en la declaració de la renda anual; en les cotitzacions per autònoms; en la compra de productes de primera necessitat; en el rebut de l’aigua i llum, o promoure polítiques de conciliació familiar com allargar el permís de maternitat tal com recomana l’OMS per al període de lactància (6 mesos).
El que volem les famílies no és que ens donin diners, sinó que no ens els treguin de les nostres butxaques.