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Opinió

Una FP més a prop de les empreses

24 de setembre de 2026

El nou curs comença amb un rècord d’alumnes de formació professional a Sabadell. 5.556 joves han començat un cicle de grau mitjà o superior a la ciutat, la xifra més alta registrada. El creixement de la demanda constata que l’FP ha deixat de ser l’ovella negra de l’ensenyament per convertir-se en una alternativa vàlida tant des del punt de vista formatiu com pel que fa a les sortides laborals. De fet, avui dia, un fuster o un lampista es guanya molt millor la vida que molts titulats universitaris. Hem tornat a valorar els oficis, la feina amb les nostres pròpies mans i els professionals tècnics especialitzats de les indústries. I això és molt positiu.

L’aposta del Ribot i Serra per convertir-se en un centre especialitzat d’FP —Imatge Personal, Comerç i Màrqueting o Educació Infantil, entre d’altres— és una altra mostra del canvi de tendència i de la percepció social de la formació professional. No obstant això, encara ens queda molt camí per recórrer.

L’FP ha de respondre a les demandes reals del mercat. Ha de ser un win-win: l’empresa aconsegueix perfils especialitzats, molt buscats, i la persona té moltes més possibilitats de trobar feina un cop finalitzada la formació. Representants del món empresarial, com Alícia Bosch (CIESC), ens tornen a advertir que falten perfils vinculats amb l’electrònica, l’automatització i el manteniment industrial. Hem de respondre a aquesta demanda de manera immediata si volem garantir la plena ocupació i el creixement econòmic.

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