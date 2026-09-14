Solucions a llarg termini per fer front a les plagues

L’emergència climàtica té efectes nefastos sobre la ciutat, alguns més evidents que d’altres. Hem viscut l’estiu més calorós que es recorda i també hem hagut de fer front a un dany col·lateral visible a les cases i als carrers de Sabadell: les plagues. Veïns de la ciutat, de diversos barris, ens han fet arribar el seu malestar per la proliferació de rates, paneroles, coloms, entre altres animals, i han demanat posar-hi remei de manera urgent.
El govern municipal va posar en marxa la regidoria específica de plagues a principi de mandat, fet que va demostrar la importància del problema i la seva rellevància política en la gestió del dia a dia de la ciutat. Fins a l’agost, l’Ajuntament havia realitzat prop de 1.900 intervencions per plagues, una desena cada dia. La xifra d’actuacions impressiona, però és, a totes llums, insuficient per resoldre les exigències dels veïns.
Hem rebut queixes i més queixes sobre aquesta qüestió a través de totes les vies possibles. Veïns que venen a peu al Diari, d’altres que ens truquen per telèfon, d’altres que ens escriviu per WhatsApp o per Instagram... Com a Diari, avui no fem més que reproduir una preocupació ciutadana que necessita solucions a llarg termini.
Com diuen alguns veïns en declaracions al Diari, cal solucionar el problema d’arrel, buscant-ne les causes, i fer més prevenció al clavegueram i en altres punts calents. Aquí ningú qüestiona la rapidesa ni la necessitat d’un servei ben valorat; el que es demana és més efectivitat i prevenció a llarg termini.