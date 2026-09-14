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Opinió

Solucions a llarg termini per fer front a les plagues

"Veïns de la ciutat, de diversos barris, ens han fet arribar el seu malestar per la proliferació de rates, paneroles, coloms, entre altres animals"

14 de setembre de 2026

L’emergència climàtica té efectes nefastos sobre la ciutat, alguns més evidents que d’altres. Hem viscut l’estiu més calorós que es recorda i també hem hagut de fer front a un dany col·lateral visible a les cases i als carrers de Sabadell: les plagues. Veïns de la ciutat, de diversos barris, ens han fet arribar el seu malestar per la proliferació de rates, paneroles, coloms, entre altres animals, i han demanat posar-hi remei de manera urgent.

El govern municipal va posar en marxa la regidoria específica de plagues a principi de mandat, fet que va demostrar la importància del problema i la seva rellevància política en la gestió del dia a dia de la ciutat. Fins a l’agost, l’Ajuntament havia realitzat prop de 1.900 intervencions per plagues, una desena cada dia. La xifra d’actuacions impressiona, però és, a totes llums, insuficient per resoldre les exigències dels veïns.

Hem rebut queixes i més queixes sobre aquesta qüestió a través de totes les vies possibles. Veïns que venen a peu al Diari, d’altres que ens truquen per telèfon, d’altres que ens escriviu per WhatsApp o per Instagram... Com a Diari, avui no fem més que reproduir una preocupació ciutadana que necessita solucions a llarg termini.

Com diuen alguns veïns en declaracions al Diari, cal solucionar el problema d’arrel, buscant-ne les causes, i fer més prevenció al clavegueram i en altres punts calents. Aquí ningú qüestiona la rapidesa ni la necessitat d’un servei ben valorat; el que es demana és més efectivitat i prevenció a llarg termini.

 

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