Sabadell, davant d’un any decisiu: l’alternativa que la nostra ciutat necessita

Sabadell inicia un nou curs polític que no serà un més. Entrem en l’últim tram del mandat i ens acostem a unes eleccions municipals que, el maig del 2027, poden marcar un abans i un després en la història recent de la nostra ciutat. Perquè hi ha una dada que cal recordar: des de la recuperació de la democràcia, Sabadell sempre ha estat governada per l’esquerra. Han canviat els noms, les sigles, les coalicions i les fórmules de govern, però mai no hi ha hagut una veritable alternança política.
Gairebé mig segle contemplant la ciutat des d’una mateixa perspectiva ideològica és prou temps per fer-ne balanç. I, sobretot, per preguntar-nos si el Sabadell d’avui és el Sabadell que volem per a les pròximes dècades. La realitat quotidiana ens parla d’inseguretat i incivisme, de problemes de convivència que s’enquisten i de veïns que senten que determinades conductes queden massa sovint sense resposta. Ens parla de joves i famílies amb enormes dificultats per accedir a un habitatge, mentre anys de polítiques intervencionistes no han aconseguit solucionar el problema.
Tampoc no podem mirar cap a una altra banda davant d’un dels reptes que preocupa molts ciutadans: la immigració i la integració. Sabadell ha estat històricament una ciutat d’acollida, construïda també amb l’esforç de persones arribades de molts llocs. Aquí és benvingut qui ve a treballar, a aportar, a respectar les nostres lleis i a integrar-se en la nostra societat. Però una política d’acollida responsable també exigeix deixar clar que no podem acceptar que ningú vingui a delinquir, a rebutjar les nostres normes de convivència o a pretendre viure permanentment de l’esforç dels qui treballen i contribueixen al sosteniment de la nostra societat. Integració significa compartir drets, però també deures; respectar la nostra democràcia, la igualtat entre homes i dones i les llibertats que tant ens ha costat conquerir. Davant dels qui prefereixen negar els problemes per correcció política i dels qui utilitzen la immigració per enfrontar la societat, defensem una immigració legal, ordenada i integrada, amb regles clares i les mateixes obligacions per a tothom.
I tot això mentre, en només tres anys, els sabadellencs han vist augmentar un 21% els impostos municipals. Paguem molt més, però no tenim una ciutat un 21% més neta, un 21% més segura, un 21% més ben mantinguda ni amb un 21% millors serveis. Des del Partit Popular defensem una altra manera de gestionar: establir prioritats, eliminar despesa innecessària i administrar amb rigor cada euro dels ciutadans. Perquè abans de tornar a demanar més esforç a les famílies, als autònoms, als comerciants i a les empreses, l’Ajuntament ha de demostrar que sap gestionar millor els recursos que ja té.
Ens parla també d’una ciutat que va ser referent industrial i empresarial i que necessita recuperar empenta, activitat econòmica i capacitat per atreure inversió i generar ocupació. D’infraestructures llargament reivindicades que continuen pendents. De problemes de mobilitat que condicionen el nostre dia a dia. I d’uns barris on les deficiències en neteja, manteniment, voreres, places, zones verdes o equipaments alimenten una sensació creixent d’abandonament i degradació.
Sabadell mereix més.
I potser ha arribat el moment d’assumir una cosa molt senzilla: si després de dècades aplicant receptes similars persisteixen els mateixos problemes i n’apareixen de nous, val la pena provar una manera diferent de governar.
Durant massa temps hem vist com la ideologia s’imposava massa sovint a la realitat. S’han dedicat esforços i recursos a construir determinats relats polítics mentre problemes molt més bàsics continuaven esperant una solució. Però un ajuntament està, abans que res, per fer que la ciutat funcioni i millorar la vida dels qui hi viuen.
Des del Partit Popular entenem Sabadell d’una altra manera. Volem una ciutat segura i ordenada, però també dinàmica i oberta. Una ciutat que cuidi els seus barris, protegeixi el veí que compleix les normes, doni suport al comerç i a qui crea ocupació, faciliti l’accés a l’habitatge, millori la mobilitat i torni a reclamar amb fermesa les infraestructures que necessita.
I aquesta alternativa no neix ara perquè s’acostin les eleccions. Fa tres anys que la construïm.
Durant aquest mandat hem recorregut Sabadell barri a barri, parlant amb veïns, associacions, comerciants i entitats socials, culturals i esportives. Hem visitat carrers i places, hem escoltat problemes concrets i n’hem traslladat molts a l’Ajuntament. Aquesta feina ens ha permès fer una cosa imprescindible abans de pretendre governar: un diagnòstic real de la ciutat.
Perquè no es pot transformar allò que no es coneix.
Aquest coneixement ens ha permès presentar propostes sobre seguretat, incivisme, habitatge, comerç, mobilitat, zones verdes, aparcament, infraestructures, educació o atenció a les persones més vulnerables. Algunes han aconseguit tirar endavant. D’altres han estat rebutjades. Però totes formen part d’un projecte que hem anat construint des del carrer i no des d’un despatx.
Ara comença una nova fase.
Aquest curs polític ha de servir per convertir tot aquest diagnòstic en una alternativa de govern sòlida, realista i preparada per assumir responsabilitats des del primer dia.
Volem recuperar una idea que Sabadell mai no hauria d’haver perdut: la de ser una de les grans ciutats de Catalunya. Una ciutat industrial i emprenedora, orgullosa de la seva història però capaç de mirar cap al futur; atractiva per invertir, treballar i formar una família; ben connectada; amb uns serveis públics de qualitat i uns barris cuidats independentment del seu codi postal.
Una ciutat on la seguretat torni a ser una prioritat, on les normes de convivència es compleixin i on qui les vulneri sàpiga que els seus actes tenen conseqüències. Una ciutat que faciliti l’accés a l’habitatge augmentant les oportunitats i l’oferta. Una administració que acompanyi l’autònom, el comerciant i l’empresari en lloc de castigar-los amb més impostos, burocràcia i traves.
I, sobretot, volem recuperar una política municipal basada en les prioritats reals dels ciutadans.
No preguntar-nos primer quina solució encaixa amb la nostra ideologia, sinó quina solució funciona. No dividir constantment els sabadellencs, sinó buscar allò que compartim. No conformar-nos a gestionar els problemes, sinó tenir l’ambició de resoldre’ls.
Les eleccions municipals del 2027 poden representar una cosa que Sabadell no ha viscut des de la recuperació de la democràcia: una veritable alternança política.
I això no significa canviar per canviar. Significa oferir als sabadellencs la possibilitat de triar entre continuar fent les coses de la mateixa manera o apostar per un projecte diferent.
Des del Partit Popular de Sabadell afrontem aquest curs polític amb la responsabilitat de demostrar que aquesta alternativa existeix.
Una alternativa construïda durant tres anys escoltant, recorrent barris i coneixent de primera mà les seves necessitats. Una alternativa que combina experiència, propostes i, sobretot, una enorme ambició per la nostra ciutat.
Sabadell necessita recuperar seguretat, convivència, habitatge, oportunitats, inversió, bones infraestructures i uns barris cuidats. Però necessita també recuperar una cosa encara més important: la confiança que pot tornar a aspirar a molt més.
Després de gairebé mig segle governada des d’una mateixa perspectiva política, ha arribat el moment que Sabadell tingui l’oportunitat de triar un altre camí.
Ha arribat el moment de l’alternativa.