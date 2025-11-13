ARA A PORTADA

La Línia Orbital ferroviària, més a prop?

13 de novembre de 2025

La Generalitat ha inclòs la construcció de la Línia Orbital en l’Estratègia Ferroviària de Catalunya, un document que inclou 63 mesures a desenvolupar fins al 2050. En ple debat sobre la mobilitat, amb la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa per fi en estudi informatiu i ambiental (se n’està licitant la redacció), també és necessari abordar els trajectes amb altres modes de transport, com el tren i l’autobús. La intenció de construir la Línia Orbital (R9) és una bona notícia i la seva construcció i posada en marxa hauria de permetre millorar, i molt, la connexió entre el Maresme (Mataró), el Vallès Oriental (Granollers), l’Occidental (Sabadell i Terrassa), el Baix Llobregat (Martorell), l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) i el Garraf (Vilanova i la Geltrú) amb transport públic, tren en aquest cas, i especialment sense haver de passar per Barcelona per aconseguir-ho.

L’Estratègia Ferroviària també té en compte la interconnexió entre nodes de transport, la qual cosa vol dir millorar la connexió entre trens i autobusos perquè, al cap i a la fi, la ciutadania tingui més i millors opcions per desplaçar-se per tota aquesta zona que agrupa un pes demogràfic i industrial de primer ordre al nostre país. Si a això hi sumem les millores que és urgent que arribin a Rodalies i el traspàs a la Generalitat, les perspectives són bones, però cal que passin de les idees i propostes dels documents a la realitat amb l’execució real dels projectes.

