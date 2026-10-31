L’orgia del sucre i la medalla d’or de vida

Vivim en una festa ensucrada permanentment, ja no pots anar a cap pastisseria del Sabadell a buscar un grapadet de bombons, sense que t’expliquin que aquests o els altres han guanyat el Campionat Mundial del Millor panellet del 2026, o el millor croissant de Catalunya o la millor coca de Sant Joan del món.
La pastisseria vallesana està en el seu prime, immersa en un festival d’autoafirmació portant amb orgull la lluïssor d’unes medalles d’or: La Palma té la millor Coca de Sant Joan de Catalunya 2024 i segon Premi a la Millor Coca de Sant Joan 2025. Amadeu Artesans, el premi al Campionat Nacional de Torró Creatiu 2026. La Mimpy va quedar finalista al Millor Bombó d’Espanya 2025 i finalista al Millor Torró Creatiu d’Espanya 2025.
Us hi heu fixat que per cada efemèride hi ha un concurs? El millor tortell de Reis, el millor torró artesà, el millor croissant de mantega, la millor coca de Sant Joan... Si no tens un diploma emmarcat al costat de la caixa enregistradora de la teva pastisseria, no ets ningú. Hem convertit l’ofici del sucre i la mantega en una competició d’elit, la Champions League del carbohidrat, on cada cap de setmana trobem una excusa sociològica per coronar una nova reina de la farina.
I nosaltres, evidentment, juguem a tot, i com a bones amants de la terra, ens falta temps per fer cua a les nostres pastisseries del Vallès a buscar la petita joia premiada. La pastisseria viu moments de joia, però tenim motius per celebrar cada dia alguna cosa amb un dolç? I tant que sí! Si la vida ja és prou dura (i aquesta setmana ens ho ha demostrat l’esgarrifós accident de trens), tenim el dret a una queixalada de nata i pasta de full per celebrar que som vives. I Sabadell ho sap molt bé, la nostra tradició pastissera no té res a envejar a ningú d’arreu del país: bon producte, ofici i aixecar cada matí la persiana, aquesta és la fórmula guanyadora.