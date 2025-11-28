Necessito tot el diari per esbravar-me

Hi ha temporades que necessitaria tot el diari, els tres dies la setmana, per publicar articles de totes aquelles coses que em fan emprenyar.
Llegeixo que a Martorell, on governa Junts amb majoria absoluta i amb el PSC, han tingut una idea brillant. Es plantegen multar amb 750 euros als ciutadans pobres que no tenen aigua corrent perquè no agafin aigua de les fonts públiques. Són persones que han tingut mala sort a la vida i han d’anar a emplenar ampolles o garrafes a les fonts. Queda clar que donar aigua de les fonts als gossos està permès, però no als nens i les nenes martorellenques. L’argument de l’alcalde, Xavier Fonollosa, és que aquesta pràctica només la fan “els ocupes”. Per tant, si hi ha gent pobra que ha d’ocupar una casa, a més se’ls posa la pena de no poder netejar-se, no netejar els plats i la roba i morir de set. També es plantegen no empadronar els veïns, i per això d’aquí a poc temps tindrem nens i nenes sense poder anar al CAP quan estiguin malalts i sense anar a escola. Que quedi clar, si hi ha delinqüents ja triguen a detenir-los, però que no ens facin passar Josep i Maria ocupant una establia, per terroristes albanokosovars.
Ara les nostres autoritats han ideat un nou pla per als desnonaments. Algun dels desnonaments a Sabadell ha acabat amb suïcidi. Tot i que hi ha lleis que obliguen a donar un pis a gent necessitada i mil protocols, com que no hi ha pisos públics de lloguer social, la gent es queda al carrer. De fet, fins i tot la Constitució espanyola hi obliga, però, és clar, els poderosos no fan mai cas de les normes quan no els convé. Ara el Cos Nacional de Policia (CNP) es pot presentar als desnonaments per tal de veure si a la vegada que se’ls fot fora del pis, se’ls pot posar a un Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) i expulsar del país.
Hi ha tòtils que diuen que cal aquest tipus de mesures dràstiques per frenar l’ascens del feixisme català i espanyol de les nostres viles i ciutats. Dic tòtils perquè aquestes mesures no frenen res. Simplement, fan allò que farien els feixistes un cop guanyin. Però si els demòcrates fan això a la gent ja els serà tot igual. Una altra notícia de fa uns dies és que el país que més s’oposa al català a la UE és... Alemanya. O sigui, el país que va posar 2.000 catalans als camps de concentració nazis ara ens diu que vol impedir que el català sigui llengua oficial a la UE. Cal recordar que a més, va ser la seva policia política nazi, la Gestapo, qui va entregar el president de Catalunya Lluís Companys a la policia franquista que va maltractar-lo i afusellar-lo.
I una darrera emprenyada llegint els diaris. La revista Forbes publica la llista dels 100 espanyols més rics el 2025. D’aquests, n’hi ha vint de catalans. La primera catalana és Sol Daurella, l’hereva de Coca-Cola, que té 2.900 milions d’euros. Escrit d’una altra manera, 2.900.000.000 euros. El sou mitjà català és de 29.978 euros anuals. I Sol Daurella té l’equivalent al que guanyen anualment 96.000 catalans. Aquests vint catalans acumulen una riquesa de 34.720 milions d’euros, que equival a la riquesa creada pel treball d’un any d’1.158.000 catalans. Estan provocant.
Ja sé que darrerament m’estic guanyant molts enemics amb els meus articles, però com deia George Orwell, “periodisme és publicar el que algú no vol que publiquis, tota la resta són relacions públiques”.