Reconèixer per créixer i inspirar

La quarta edició dels Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental ens ha tornat a demostrar una realitat que des de Pimec coneixem bé: la força de la nostra comarca rau en les seves empreses i en les persones que les impulsen.
El Vallès Occidental és un dels principals motors econòmics de Catalunya. La seva tradició industrial, la seva capacitat emprenedora i el dinamisme del seu teixit productiu han convertit la comarca en un territori de referència. Però darrere de les xifres, hi ha empresaris i empresàries que assumeixen riscos, generen ocupació, innoven i contribueixen al progrés social i econòmic.
No es tracta només de lliurar uns guardons, sinó de realçar trajectòries que sovint es construeixen amb esforç, perseverança i una gran capacitat d’adaptació als canvis. Es tracta de reconèixer aquelles empreses que fan créixer la comarca i que, al mateix temps, generen impacte positiu en el seu entorn.
Enguany, hem tornat a constatar l’alt nivell de les candidatures presentades. Empreses innovadores, comerços de proximitat que vertebren els nostres municipis, projectes compromesos amb la sostenibilitat, iniciatives que aposten pel talent i la formació professional, empresaris joves que representen el futur i entitats que treballen per reforçar l’associacionisme empresarial. Totes elles comparteixen uns mateixos valors: compromís, excel·lència i voluntat de construir un territori més competitiu.
Aquests reconeixements també ens han permès posar el focus en un dels grans reptes de la nostra economia: el creixement empresarial. Necessitem més empreses capaces de guanyar dimensió, invertir, innovar i competir en un entorn cada vegada més global. I, per això, cal una Llei d’Impuls al Creixement Empresarial que elimini els frens normatius que actualment desincentiven que les pimes facin el salt de dimensió i així puguem tenir una economia més productiva, amb més benestar i millors salaris.
Al mateix temps, els guardons ens han recordat que el futur implica continuar avançant en àmbits clau com la innovació, la digitalització, la sostenibilitat, la captació de talent i el creixement empresarial. Les empreses del Vallès Occidental han demostrat que tenen la capacitat per liderar aquests processos de transformació, però també necessiten un entorn que les acompanyi, amb infraestructures adequades, menys càrregues administratives i polítiques que afavoreixin la competitivitat.
Els Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental són, en definitiva, una celebració del que som com a comarca: un territori emprenedor, industrial, innovador i compromès amb el seu futur. I aquest futur, n’estic convençut, continuarà escrivint-se des de les nostres empreses.
[Xavier Pujol. President de Pimec Vallès Occidental]