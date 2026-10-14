Aquest dimarts vaig assistir a la commemoració dels 40 anys de la Corporació Sanitària Parc Taulí al Teatre Principal. L’acte, que hauria pogut ser feixuc, va tenir força ritme i va combinar els obligats moments institucionals amb estones divertides. Gran part del mèrit d’aquest resultat va ser de la presentadora, la Marta Pontnou, que, amb un to elegant però alhora proper, segurament influït per la seva llarga etapa a El Terrat, s’està convertint en una de les veus més singulars del país. La nostra Teresina vestida de Versace. Bé, en realitat aquell vespre va lluir un preciós disseny roig de Llucia Sirvent, la nova promesa de la moda del Vallès.
Amb la Pontnou, que és sabadellenca d’adopció des de fa un bon grapat d’anys, coincidim com a membres de la junta de la Xarxa Onion. En el seu dia, ens va fer una sessió sobre pressió estètica al món de l’empresa i, entre d’altres, ens va explicar que, en les fotografies professionals, els homes no hem d’envoltar les dones amb el braç. Des d’aleshores, m’he trobat amb situacions divertides, perquè, quan em fotografien amb alguna empresària, clienta, directiva o companya, són elles les que tenen l’instint natural d’abraçar-me, mentre jo em quedo palplantat, amb els braços sempre visibles, i els dic: “Disculpeu, però la Pontnou no em deixa que ens agafem”.
Tornant a l’acte, vaig trobar especialment emocionant la intervenció del doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses, que va recordar l’època de l’auge de la sida, quan no podia guarir els malalts i només podia acompanyar-los. Una visió humanística de la professió que va compartir la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, en el seu discurs de clausura. Malauradament, en aquest país és poc freqüent que un representant polític conegui el sector del qual és responsable, i la consellera Pané va fer una autèntica exhibició de coneixement del món sanitari que em va deixar bocabadat.
Sabadell no s’atura i avui dijous tenim una doble jornada d’emprenedoria molt interessant. A les cinc de la tarda, a la Cambra de Comerç de Sabadell, se celebra el Demo Day, una jornada en què una desena de start-ups es presentaran en societat i competiran entre elles. La guanyadora obtindrà una dotació econòmica de 4.800 euros i podrà donar-se a conèixer al 4YFN, en el marc del Mobile World Congress de l’any que ve. Tinc l’honor de formar part del jurat i, ben segur, serà difícil escollir entre tant de talent.
Després, a les vuit del vespre, la Xarxa Onion celebrem l’Oktoberfest a Lanauva. Tot degustant una pinta de cervesa artesanal de l’Olut, podrem escoltar com en Sami Claret ens explica el seu nou projecte professional. En Sami va rebre, l’any 2016, el primer guardó que vam lliurar des de la Xarxa Onion per reconèixer els emprenedors de la ciutat. Aleshores, ell havia venut la seva empresa a Mahou i va passar uns quants anys viatjant a Guadalajara com a responsable de la divisió de cervesa artesanal de la firma.
Ja fa temps que el tornem a tenir al cent per cent a Sabadell i avui ens presentarà Reancestralis, un programa de coherència metabòlica que ell ja ha aplicat i que, sense ni tan sols haver de renunciar a la cervesa, li ha permès perdre quaranta quilos. A veure si em serveix d’inspiració... Voldria recalcar que tots dos actes són gratuïts i oberts a tota la ciutadania. Hi sereu benvinguts. Emprenedoria de portes obertes per una societat oberta.