Animals abandonats de nit, a una motxilla o lligats a la protectora de Sabadell: "Ha estat molt descarat"

“Feia anys que no ens trobàvem amb aquesta mena d’abandonaments descarats, a la porta de la protectora, sense donar la cara i de nit”, lamenta Claudia Matheja, responsable de la protectora d’animals de Sabadell. Segons explica, aquest estiu s’han tornat a trobar amb situacions d’abandonament a sang freda que feia temps que no es produïen.
Durant aquest agost, el personal del refugi va trobar una motxilla que van deixar davant de l’aparcament quan el refugi ja estava tancat. A dins no hi havia res, però l’endemà una família adoptant va detectar sota el seu cotxe un gatet petit. Tot indica que havia escapat de la motxilla i havia passat tota la nit i l’endemà sol, fins que finalment va aparèixer sota el vehicle.
- Una gata que va ser abandonada a una motxilla
- CEDIDA
Un altre cas recent va ser el d’una gossa petita que van trobar dins d’una caixa a la porta del refugi. Quan els treballadors van arribar al matí, l’animal estava immòbil, en estat crític i amb símptomes d’agonia. La van traslladar d’urgència a una clínica externa, on van aconseguir estabilitzar-la, però finalment va morir. Era una gossa gran, amb un tumor, sense dents i amb la temperatura molt baixa. “Les càmeres de seguretat mostren que algú va deixar la caixa de matinada, però no es pot identificar la persona”, expressa Claudia Matheja.
- Una gossa abandonada a una caixa en estat crític
- CEDIDA
La responsable del refugi també recorda el cas d’un gos que va ser abandonat en horari d’obertura, lligat a una porta de les instal·lacions. Els responsables havien advertit als propietaris, uns dies abans, que no podien acollir-lo perquè provenien de Barcelona i el centre només dona servei a Sabadell. “Malgrat això, van tornar i van deixar l’animal abandonat”, exposa. El cas està denunciat, però Matheja lamenta que “les sancions van molt lentes”.
Més enllà dels abandonaments, el refugi també atén animals trobats en estat molt greu. És el cas de la Mina, una gossa recollida a Sant Quirze, un municipi amb el qual també tenen el contracte de servei. L’animal estava en els ossos, completament famèlic, i va ser rescatat a la muntanya.
Matheja assenyala que aquests exemples posen de manifest una realitat: “L’estiu d’enguany es torna a demostrar que no ha canviat gaire la situació respecte a fa anys”.
En aquest sentit, fa una crida a la responsabilitat a l’hora d’adoptar animals i demana més empatia i respecte pels animals, que pateixen quan són abandonats.