Abonament a les piscines, preus, cursets de natació i totes les activitats d'estiu a Sabadell

Ja s'ha obert el període per fer les preinscripcions

S'acosta l'estiu, un fet que amplia l'oferta d'activitats a la ciutat. L’Ajuntament de Sabadell ha obert el període de preinscripció als cursets de natació i activitats físiques d’estiu, així com la sol·licitud de carnets i abonaments per a la temporada de piscines. Les preinscripcions ja es poden fer telemàticament a través del web municipal, mentre que els dies 3, 4 i 5 de juny també es podran formalitzar presencialment.

Les activitats es duran a terme entre el 18 de juny i el 25 de juliol en diferents equipaments municipals. L’oferta inclou 596 places per a cursets de natació i 355 places per a activitats físiques per a adults.

La preinscripció en línia està disponible per a persones empadronades a Sabadell. Els tràmits presencials es podran fer a les Oficines d’Atenció Ciutadana (amb cita prèvia) i a les piscines municipals de Cal Marcet, Campoamor i Olímpia. Les inscripcions a la piscina del Parc del Nord es gestionaran mitjançant el web de l'AE Can Deu, mentre que les de les Piscines Municipals Joan Serra es faran presencialment a la recepció de l'equipament.

Oferta de cursets de natació

Els cursets de natació, adreçats a totes les edats, tindran lloc a les piscines de Cal Marcet, Campoamor, Olímpia, Parc del Nord i Joan Serra. L’objectiu és aprendre a nedar, perfeccionar la tècnica o gaudir de l’activitat aquàtica recreativa.

Els grups es divideixen per edats i nivells (iniciació, intermedi i avançat). El període de cursets serà del 30 de juny al 25 de juliol. A més, per a adults, es proposa l'activitat d’Aiguagim a la piscina de Cal Marcet, una combinació d’exercici aquàtic amb música i una vessant recreativa.

Oferta d’activitats físiques d’estiu

D’altra banda, la temporada d’estiu ofereix la possibilitat de fer activitats físiques per a adults durant cinc setmanes. L’objectiu és donar continuïtat en la pràctica esportiva als usuaris del programa d’Activitats Físiques per a Adults de la temporada d’hivern i als usuaris nous que vulguin ocupar part del seu temps d’oci fent esport.

Es podrà fer: gimnàstica de manteniment, zumba, body-tono, pilates, tonificació i estiraments, tono-pilates, hiit-training i gimnàstica suau. S’hi ofereixen, del 18 de juny al 25 de juliol, un total de 355 places als pavellons de Cal Balsach i del Sud, al Centre Cívic de Sant Oleguer, al Centre Cívic de Poblenou i al Complex Esportiu Municipal Olímpia.

Procés de preinscripció i sorteig de places

Cada persona podrà preinscriure’s a un únic grup d’activitat. El període de preinscripció estarà obert fins a l’11 de juny, i es recomana fer-ho telemàticament. Els dies 3, 4 i 5 de juny també es podrà fer presencialment a les Piscines Municipals.

Un cop tancat el període, es farà un sorteig públic de places el 12 de juny a les 10h a la Regidoria d'Esports. La llista d'admesos es publicarà el 13 de juny al web i a les piscines de Cal Marcet, Campoamor i Olímpia.

Les persones admeses quedaran inscrites automàticament. Els no admesos passaran a llista d’espera. A partir del 16 de juny s’obrirà un nou període d’inscripcions per a les places vacants.

Per a inscripcions a la piscina del Parc del Nord:

Telèfons: 93 724 21 50 / 617 572 198

Correu electrònic: aecdgimnas@gmail.com

Per a les Piscines Municipals Joan Serra:

Presencialment entre el 16 i 20 de juny

Telèfon: 93 712 23 68

Correu electrònic: sabadell@eurofitness.com

Web: https://eurofitness.com/sabadell/

Sol·licitud de carnets i abonaments d’estiu

També ja es poden sol·licitar els carnets i abonaments per a l’accés a les Piscines Municipals i La Bassa:

Tràmit en línia a partir del 13 de maig: https://sal2.sabadell.cat/entradesPiscines

Tràmit presencial anticipat: 3, 4, 5 i 6 de juny a les piscines municipals, de 9 a 14 h i de 17 a 19 h.

Durant la temporada: de dilluns a divendres de 17 a 19 h.

Preus 2025