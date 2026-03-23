Sabadell

Afectacions al trànsit per intervencions a diversos punts de Sabadell

Es preveu que estiguin a punt per aquest divendres

  • Unes obres en una imatge d'arxiu -
Publicat el 23 de març de 2026 a les 09:59
Actualitzat el 23 de març de 2026 a les 10:00

Alguns punts de la ciutat tindran afectacions puntuals al trànsit fins al pròxim 27 de març. Segons informen des del canal d'informació de les regidories d'Acció Territorial, Participació i Voluntariat de l'Ajuntament de Sabadell, des d'aquest dilluns al matí fins divendres a la tarda es duran a terme algunes intervencions a diferents punts de la ciutat. D'una banda, fins divendres, diferents cruïlles d'Arraona-Merinals i de la Roureda es veuran afectades per la neteja i la inspecció de la xarxa del clavegueram. En el cas del primer punt, les intervencions es duran a terme entre les 7 h i les 14 h, mentre que en el cas del segon, des de les 14 h fins a les 21 h. 

D'altra banda, a la vorera de la banda dels nombres parells del passeig de Rubió i Ors, entre el carrer de Fra Luis de León i el de Güell i Ferrer, fa unes setmanes que s'hi estan executant ocupacions parcials per la construcció d'un pou de registre de la xarxa de clavegueram. Segons el consistori, hi pot haver diverses complicacions derivades de les millores. Les obres, que van començar el passat 16 de febrer, es preveu que acabi aquest divendres, després de sis setmanes treballant-hi diàriament. 

 

Notícies recomenades