El TastaVins solidari de CIPO es consolida com una innovadora cita social a la ciutat

El TastaVins solidari impulsat per CIPO continua millorant el seu format per consolidar-se com una proposta destacada dins l’agenda social i lúdica de la ciutat. Celebrat a l’Hotel Verdi aquest dissabte 21 de març, l’acte arriba a la seva tercera edició amb la voluntat clara de créixer i reforçar el seu impacte.
El president de l’entitat, Joan Madaula, subratlla que la iniciativa va més enllà de la recaptació econòmica. "L’objectiu del tastavins és donar visibilitat a l’entitat amb altres entorns, amb altres ambients que pensem que és interessant ser-hi", explica. En aquest sentit, destaca que el format permet connectar amb públics nous: "Pensem que és un format innovador i que així arribem a públics que amb altres activitats no arribem".
Un dels trets diferencials del TastaVins és la seva aposta per oferir una experiència completa als assistents. "Les persones que han gaudit del TastaVins no només donen diners, sinó que hi ha un retorn en un entorn agradable i sobretot en una experiència", destaca el president. Aquesta combinació entre solidaritat i oci defineix a la perfecció la proposta.
A més, l’esdeveniment manté un fort compromís amb el territori. "Intentem buscar sempre el quilòmetre zero", explica Madaula, fent referència a la presència de vins i productes locals, així com la implicació de comerços de proximitat.
Amb el canvi d’ubicació a la terrassa de l’Hotel Verdi, l’organització també ha volgut millorar l’experiència. "És un espai que, a part de l’experiència, convida a passar un bon moment", afirma. Tot plegat amb un objectiu clar: "Amb la tercera edició, pensem que es consolida aquesta activitat per continuar-la fent els pròxims anys".
FOTOS DE DAVID CHAO: